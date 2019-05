Hét évet kapott az M3-as ámokfutója, aki majdnem elütött egy rendőrt

Állítása szerint azt hitte, álrendőrök akarják megállítani.

Hét és fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Mezőkövesdi Járásbíróság azt a férfit, akit tavaly nyáron az M3 Rekettyés pihenőjétől egészen a borsodivánkai pszichiátriai otthon kertjéig üldöztek a Heves megyei és borsodi rendőrök. A bíróság a férfit véglegesen eltiltotta a gépjárművek vezetésétől. Igaz, a vádlottnak 1993. óta nem is volt jogosítványa.

Az ítélethirdetés napján kiderült, a többszörösen visszaeső férfi beszámítható, nem elmebeteg, de eléggé antiszociális, antidepresszánst szedett, s az esetet megelőző időszakban kábítószert is fogyasztott, noha korábban már leállt a szerekkel. Az emlékezetes hajnalon, tavaly július 13-án a Rekettyés pihenőben szerették volna igazoltatni a rendőrök, de ő inkább elmenekült. Állítása szerint korábban a benzinkutasnak mondta, hogy az autója lopott és hívja a rendőröket, de azt is vallotta, pénz nélkül akart tankolni és ott akarta hagyni személyi igazolványát, hogy visszajőve érte rendezné tartozását. Vallomása szerint azért kezdett el menekülni, mert halálfélelme volt, hogy üldözik. A benzinkúton is maffiózókat látott és a rendőröket álrendőröknek, vagy a gengszterek beépített embereinek vélte, mivel túl hamar érkeztek ki.

A Heves megyei rendőrök szirénázva üldözőbe vették a suzukis férfit, aki számos fura dolgot művelt, egyebek közt tolatott is a sztrádán a füzesabonyi, majd a mezőkövesdi lehajtónál. Később annak köszönhetően sikerült elfogni, hogy behajtott a borsodivánkai szociális otthon udvarára, ahonnan nem volt másik kijárat. Összetört két rendőrautót és majdnem elütött egy rendőrt is, de elfogták. Baleset csak a többi közlekedőnek köszönhetően nem történt, bár a férfi állítása szerint tudniuk kellett volna, hogy az utolsó pillanatban úgyis el fogj rántani a kormányt. Azt a kérdést is föltette, miért nem állították meg őt az autópályán?

Az ítélet nem jogerős, az ügyész a szabadságvesztés tekintetében súlyosításért föllebbezett, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fordul a Miskolci Törvényszékhez.