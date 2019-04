Heteken belül kipróbálhatjuk a Mátra új libegőjét

Több mint száz millió forintos az új beruházás.

Heteken belül nyithat a Sástói kempinget az Adrenalin parkkal összekötő hatvankét üléses libegő. A Mátra új attrakciójának nyitását május elejére tervezi a tulajdonos. Palik Tibor úgy véli, hogy a hatósági engedélyeket a jövő héten már megkaphatják, majd azt követően azonnal beindítják a több mint száz millió forintból megépülő libegőt.

– A műszaki átadás, a bejárás is megtörtént, és a próbaüzemen is túl vagyunk, már csak néhány hatósági engedélyt várunk. A jó idő beköszöntével gyakran érdeklődtek a Mátrába érkezők a libegő indításának dátumáról, ugyanis a 24-es főút fölött is áthaladnak az ülések, és ezt sokan észreveszik – tette hozzá a tulajdonos.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a két végponton működő indító- és a fordítóállomások tavasztól őszig fogadják majd a vendégeket. Ám a kényelmesebb parkolás miatt, szerencsésebb lenne, ha a látogatók a kalandparkban tennék le a gépjárműveket, mert a sástói parkolóban alig negyven autó tud megállni.

A látványos utazás csaknem 430 méter hosszan mintegy tíz percen át tart majd.