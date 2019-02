Hétfőtől Heves megye legszebbjei mutatkoznak be a Heolon

A megyei forduló első három helyezettje a szavazatok, egy lány pedig a zsűri döntése alapján jut majd tovább a régiós fordulóba.

Hajrájához ért a Tündérszépek jelentkezési időszaka, s a beküldött fotók alapján az ingyenes portfóliókészítés is elkezdődött. Érdemes minket továbbra is követni, hiszen hétfőtől minden nap egy új lány fotósorozatát és bemutatkozó videóját mutatjuk be a Heol.hu-n.

Ahogy azt már megmutattuk, a kamera hét elején is imádta Heves megye leendő Tündérszépeit, s ez nem volt másképp csütörtökön sem. Reggel a Hotel Eger & Park-ban kialakított stúdióban vártuk profi fotózásra a szerencsés lányokat. Csütörtökön a 23 éves Majoros Mirtill, a 18 éves Kola Gréta és a 22 éves Ürmös Diána volt vendégünk a fotózásra.

Elsőként a kamerák kereszttüzébe az egri Majoros Mirtill került, aki érdeklődésünkre elárult, jelenleg Budapesten él és a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanul, ahol tavasszal fog diplomázni.

Kola Gréta az egri Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola tanulója, s mint megtudtuk, nem áll tőle távol a modell szakma, hiszen több fotózáson és szépségversenyen is részt vett már.

A kompolti Ürmös Diána szakmája szerint alkalmazott fotográfus, de jelenleg a vendéglátásban dolgozik.