Hétfőtől nem szabad égetni a zöldhulladékot Lőrinciben

A kisvárosban korábban drákói szigorral igyekezett elejét venni a zöldhulladék elégetésének az önkormányzat vezetése. Mint arról beszámoltunk, a település egész területén megtiltották a tűzgyújtást minden év-és napszakban, s kivételekről sem rendelkeztek. Sokan üdvözölték az intézkedést, ám bőven akadtak olyan hangok is, amelyek szerint korlátozott formában ugyan, de engedélyezni kellene a tűzgyújtást.

Kompromisszumként az illetékesek április 1-je és november 25-e között, csütörtökönként 12 és 18 óra között ismételten lehetővé tették az avarégetést, azzal a megkötéssel, hogy az iskolák, az óvodák, valamint a szociális és a sportlétesítmények közvetlen közelében – amikor ezen intézményekben tevékenység zajlik – továbbra is tilos az említett eljárás. A rendelet kitér arra is, hogy a füstölést továbbra is szankcionálják; arra kérik a lakosságot, hogy a levegő védelme érdekében a nedves növénymaradékot ne gyújtsa meg senki, az emberek törekedjenek zsákolásra vagy komposztálásra.

Az idei égetési határidő hétfőn jár le, ám az időjárási körülmények szükségessé tették, hogy a városban ismét elszállítsák a zöldhulladékot. Indoklásként elhangzott: mivel a levelek jó része a fagymentes időben a fán maradt, az önkormányzat saját finanszírozásában megrendeli a szolgáltatást. A képviselő-testület erre december 16-át (Selyp), 17-ét (Lőrinci) és 18-át (Mátravidéki Erőmű) jelölte ki.

