Hétfőtől újra két irányban járható a Sas út

Május 25-én hétfőn déltől feloldják a Sas úton majd’ egy hónapja bevezetett egyirányúsítást.

Még 2019-ben indul a Sas út felújítása. Ismeretes: a rekonstrukció mintegy 800 méteres szakaszt érint. A fejlesztés részeként kerékpárút is épül, becsatlakozva az észak-déli hálózatba. Jelentős változás, hogy az eredeti szerződés kiegészítéseként – az útpálya felújítása mellett – megtörténik a vasúti csomópont felújítása is, amely tartalmazza a járda és kerékpárút vasúton történő önálló átvezetését, vasúti biztosítóberendezések kiépítése mellett. Mindez közlekedésbiztonsági szempontból is előrelépést jelent: megszűnik a vegyes forgalom a vasúti átvezetésben, a járdát és kerékpárutat fényjelzővel, sorompóval és korlátelemekkel biztosítják – tájékoztatta portálunkat szerdán Pócsik Attila, az egri polgármesteri hivatal koordinációs referense.

A hétfői naptól a munkaterületen tereprendezési, alakítási és javítási munkák lesznek folyamatban annak érdekében, hogy legkésőbb július 31-én megkezdődhessen a műszaki átadás-átvételi eljárás.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után kezdődhet a forgalomba helyezés, melynek eredményeként már a gyalogosok és kerékpárosok is az új, részükre kialakított átkelőt használhatják.