Hetven éve együtt jóban és rosszban

Visontán 1948. november 6-án olyan esküvő volt, mint azóta sem, így emlékszik vissza János bácsi, aki feleségével, Rózsika nénivel tavaly óta már az abasári idősek otthonának a lakója.

Bossányi János a feleségével az emeleti kétágyas tágas szobában vár bennünket. Mondja is a kilencvenéves vendéglátónk, hogy nagyon szeretnek itt lakni. – Tavaly áprilisban költöztünk ide Visontáról, a személyzet és a vezető asszony is nagyon kedves és igen jó szobát is kaptunk! Innen éppen rálátok a Sárhegyre – mutat ujjával az ablak felé az ágyán ülve –, ha pedig a másik irányba nézek, onnan meg a templomtornyot nézhetem.

Hamar kiderül, Bossányiék vallásos emberek. A szoba falán rózsafüzér és több kereszt is jelzi ezt, a kettőjükről bekeretezett fotók között még a pápa arcképe is ki van függesztve. János bácsi azt meséli, mindkettőjük szülei hívők voltak, így számukra természetes az Isten szeretete. Még akkor sem léptek be a kommunista pártba, amikor ez bizony hátránnyal járt.

– Ha délelőtt nem mentem, délután sem fogok, mindig így válaszoltam, ha kérdezték, miért nem akarok párttag lenni – meséli János bácsi, hozzá­téve, hogy világéletükben a mezőgazdaságból éltek és háztájijuk volt. Megtudom, hogy Rózsika néni egyedüli lány volt, az édesanyját korán elvesztette, az édesapja pedig már akkor idős volt, amikor János bácsi udvarolt a falu szépének.

– Nagyon szép volt a párocskám, négyen is udvaroltak neki – eleveníti fel a férj, s a mellette ülő Rózsika néni huncutul mosolyogva bólogat. – Mi nagyon kitartottunk egymás mellett – lendül bele János bácsi a beszédbe. – Emlékszem, áprilisban voltam náluk először, de a májusfát már én állítottam abban az évben, aztán három évig kellett még udvarolnom, mire hozzám adták. Több hold szőlője és szántója volt a családnak. Épp 1948. november 6-án volt a lakodalmunk, na de olyan, amilyen azóta sem volt a faluban!

– Azért olyan későn esküdtünk, mert a szüretnek meg kellett lennie – szól közbe Rózsika néni, akitől gyorsan vissza­veszi a szót a férje.

– Akkor három pár ment a tanácsházára, hatan álltunk a templomban a pap előtt egyszerre. Mi voltunk a párocskámmal középen és ma már csak mi élünk…

Elmeséli azt is, hogy az esküvő után katonának vonult be, több mint három évig teljesített szolgálatot az ország öt különböző laktanyájában. Később a településen megalakult a termelőszövetkezet, ahová beléptek. – Ha jól emlékszem, 1960-ban alakult meg a helyi tsz és egyből beválasztottak az ellenőrző-bizottság tagjának, aztán meg kocsis csoportvezetőnek. Nem sokkal később elterjedt a faluban, hogy Visontát kitelepítik, mert sok szenet találtak a falu alatt. Akkor többen is elköltöztek, mi Halmajugrára mentünk. Ott Szabó Imre, akkori országgyűlési képviselő öt falu szövetkezetét egyesítette, így abban dolgoztunk Detken 32 évig. Ez amúgy országos hírű tsz volt, olyan jól működött – állítja János bácsi.

A házasok elmondják, nem született gyermekük. Ha módjuk volt, utaztak, majd visszaköltöztek szülőfalujukba.

– Hatvan évig voltam tagja a visontai egyháztanácsnak – fűzi hozzá a férj. – Tíz éven át minden sátoros ünnepre a feleségemmel együtt díszítettük fel a körmenethez az állomásokat és nyolc esztendőn át én szerveztem Szentkútra a zarándoklatot a falu lakóinak. Voltunk Mariazellben, Törökországban és a Szovjetunióban. A két utóbbi kirándulást a tsz szervezte.

Előkerülnek régi fényképek is. Az egyiken új templomharang mellett állnak a nejével. – Ezt mi adtuk a visontai templomnak. Hárommillió forint volt, Lengyelországban készítették – tudatja.

A fotókon több adomány is szerepel. Egymillió forintot a szülőfalujuk templomának felújítására adtak és az idősotthon alapítványát is félmillióval támogatták. – Mi csak erre áldoztunk, ilyen emberek vagyunk, tetszik látni!