Heves lovasa lett a második legjobb a Nemzeti Vágtán

Nemrég rendezték meg Budapesten a 14. Nemzeti Vágtát, ahol Szabó Nikolett, Szabadka lovasa Pipacs nevű lován nyert, a második Nagy Arnold, Heves lovasa lett. Vele és a ló tulajdonosával is beszélgettünk a sikerről.

A 14. Nemzeti Vágtán ezúttal is képviselték Heves megyét, Hevest, hiszen Nagy Arnold Fantázia nevű lovával vett részt a rendezvényen. A lovas másodikként futott be. Lapunk érdeklődésére elmondta, ez már az ötödik vágtázása volt.

– Minden eddigi versenyen stresszes voltam, sokszor a rosszullét kerülgetett. Idén ez megváltozott, végig nyugodt tudtam maradni. Ötödször vettem részt a megmérettetésen, kétszer nyertem, kétszer harmadikként zártam, most ezzel az ezüstéremmel teljes lett az éremkollekció. Jövőre már nem indulok, sikerrel zártam ezt az időszakot, boldog vagyok, hogy így ért véget ez a kaland – részletezte. Hozzátette, örül a győztesnek is, hiszen Szabó Nikolett régóta versenyez, de még nem jutott döntőbe, s ez most sikerült, meg is nyerte a futamot.

Szabolcski Roland, Fantázia tulajdonosa végül örült a második helyezésnek, de mint elmondta, számított egy újabb győzelemre.

– Elkövettünk egy taktikai hibát, átkértük magunkat az egyes rajthelyről az ötösre, s onnan nem sikerült igazán a start. A kollekciónk teljes lett az ezüsttel, így sikeresen vonulhatunk vissza a Nemzeti Vágtától – fogalmazott.

A verseny tartogatott újabb szép eredményt is, hiszen a Nemzeti Vágta kocsitoló bajnokságának döntőjében első helyen ért célba a hevesi önkormányzat csapata, melyben a Hevesi Sportegyesület atlétika-szakosztályának, valamint NB II.-es női kézilabdacsapatának három-három tagja is versenybe szállt. A HevesHatos névre keresztelt együttesben három országos élvonalbeli atléta, Kovács Noel, Somodi Bálint és Nagy Zsombor is tolta a szekeret.