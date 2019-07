Heves megye legdrágább házai: a 300 milliós mátrai kúriától a 160 milliós egri luxusig

Megyénk legdrágább ingatlanához egy egész arborétum tartozik, erdővel és hangulatos borospincével. Következő írásunkban összegyűjtöttük Heves top 10 legmagasabb áron kínált ingatlanát.

1. helyezett: mátrai földbirtokos kúria, 300 millióért

A gyöngyösi kúria épülete 350 m2, hozzá tartozik egy csodálatos arborétumszerű birtok, aszfaltozott úthálózat és parkolók. A birtokot hangulatos erdős rész és egy park is színesíti.

2. helyezett: Kastély a Mátra lábánál, 250 millióért

Az egykori recski Barkóczy kastély egy 1,5 hektáros telken fekszik, épületében 26 szoba található. A telekhez tartozó park arborétum jellegű, néhány különleges növény és fa még ma is megtalálható benne.

3. helyezett: Igényes társasházak Eger belvárosában, 236,9 millióért

Eger történelmi belvárosának közvetlen közelében 400 nm-es, öt apartmanból, egy üzlethelyiségből álló ingatlan várja új tulajdonosát. Az ingatlan 2015-ben lett teljes körűen felújítva.

4. helyezett: Eger vécseyvölgyi ház, sok-sok extrával, 225 millióért

A két lakószintes, 600 m2-es lakóterületű, hat szobás családi ház 850 m2-es szabadon álló, parkosított udvarral, 4 autó tárolására alkalmas 82 m2-es garázzsal, sok extrával várja leendő tulajdonosát.

5. helyezett: Egri luxusház, 189 millióért

A 2018-ban épült luxusház alsó részén található a nagy nappali, amerikai konyha, étkező terasszal és kertkapcsolattal. A földig érő ablakokon keresztül remek kilátás nyílik a rendezett, 1400 m2-es udvarra, ahol egy úszómedence is várja a csobbanni vágyókat.

6. helyezett: Festői szépségű lovarda Bekölcén vendégházzal, 175 millióért

A csodálatos Bükk lábánál elterülő lovastanya, egy hét hektáros területen helyezkedik el, a falu határában. Öt épület fekszik, rajta amelyből egy lakóépület, fürdővel, WC-vel, kandalló-cirkórendszerrel, hőszigetelt ablakokkal, terasszal ellátva.

7. helyezett: Minőségi elegancia Egerben, 160 millióért

A két lakószintes ingatlan csendes zsákutcában helyezkedik el. Az épülethez tartozó két fűtött teraszról remek kilátás nyílik a városra és az Eged-hegyre. A házban található tágas, világos terek, a praktikus elrendezések, mind az új tulajdonos kényelmét szolgálják.

8. helyezett: Panorámás telek Egerben, 144 millióért

A három szintes ház a Hajdúhegyen található, hangulatos környezetben. A 710 m2-es telken kerti tó, úszómedence és egy kemencés nyári konyha is helyet kapott.

9. helyezett: tenki vadászkastély, 130 millióért

A birtokot egy 4 hektáros őspark alkotja, melynek központjában található az 1920-as években épült, 2000-ben felújított két szintes vadászkastély. A kikapcsolódást szolgálja a kültéri medence, a kertben található önálló nyári konyha és szaletli is.

10. helyezett: Nyugalom szigete Mátrafüreden, 128 millióért

A 420 m2-es ingatlan a csendet a természetet a nyugalmat vagy akár a vadászatot kedvelőknek is tökéletes választás. Az ingatlanhoz egy borospince és egy télikert is tartozik, ahol helyet kapott a finn szauna és a jakuzzi is.