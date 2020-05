Heves megye nyelviskolái is hamar átálltak az online vizsgáztatásra

A koronavírus-járvány idején a kormány úgy határozott, hogy közel harminc nyelvből szervezhető online nyelvvizsga. Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon miként érintette a nyelvvizsgaközpontokat a megváltozott helyzet, hogyan alkalmazkodtak hozzá.

Az előírt feltételeknek megfelelő nyelvvizsgaközpontok mindegyike megkapta az akkreditációt az online formában szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz. A nemrégiben kiadott jogosultságok alapján négy ilyen centrumban akár huszonnyolc különböző nyelvből is tehető elektronikus vizsga. A lehetőségnek köszönhetően a fiatalok az egészségügyi kockázatok növelése nélkül juthatnak többletpontokhoz a felsőoktatási felvételi eljárásban.

– Most az egészség, illetve az élet védelme az első, de mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy a gazdaságot mielőbb talpra állíthassuk. Ezért tettük lehetővé például azt, hogy a korábban előírt nyelvvizsga nélkül is hozzájuthassanak a diplomájukhoz azok a fiatalok, akik idén augusztus 31-éig leteszik, vagy már eddig letették a záróvizsgát. A kellő szakmai tudásuk már így is megvan, részt tudnak venni a gazdaság újraindításában – jelentette ki nemrégen sajtótájékoztatón az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára.

Schanda Tamás hozzátette, hogy a mostani nehézségek ellenére is változatlan a céljuk: azt szeretnék, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. A politikus kifejtette azt is, hogy a megfelelő szintű idegennyelv-tudást továbbra is nagyon fontosnak tartja a kormány, ezért döntöttek az online vizsgák lehetővé tétele mellett.

– Aki úgy határoz, hogy ebben az időszakban szeretné megszerezni a tudását igazoló bizonyítványokat, az biztonságos körülmények között megteheti – fogalmazott Schanda Tamás. – Minden más vizsga esetében – a felsőoktatásban és a szakképzésben is – olyan szabályokat határoztunk meg, amelyek védik a tanulók, a hallgatók és az oktatók egészségét.

A nyelviskolák pótolhatják az aktív nyelvhasználatot

Az Oxford International Nyelviskola egri intézményében nagyon gyorsan sikerült átállni az online oktatásra.

– Köszönhető ez a dolgozóink és a tanulóink rugalmasságának, leleményességének is – mondta el a Hírlap kérdésére Fazekas László ügyvezető. – Gyakorlatilag egy hét alatt teljesen sikerült megszervezni a home office rendszerét az oktatás és az irodai munkák terén is. Az előbbi azóta is így fut. Kapcsolatban voltak egymással az intézmények, országos viszonylatban is elmondható, hogy a megbízások egy része szünetelt. Fordítási és tolmácsolási munkák, bár kisebb volumenben, de jelenleg is vannak.

Az ügyvezető ekképpen folytatta:

– Ugyanakkor hatalmas sokként érte a nyelviskolákat és az oktatókat is az elmúlt pár hónap. Szinte teljesen elmaradtak a céges megrendelések, hiszen a vállalatok nem kockáztattak. Bízunk benne, hogy a most még felfüggesztett képzések ősszel újraindulhatnak. Érzékelhető az is, hogy az általános és középiskolákban viszonylagos passzivitásra volt ítélve a közoktatás. Úgy gondolom, a kontaktórák hiányát a nyelviskola-hálózat remekül tudná pótolni a nyáron. Természetesen már várjuk a tanulni vágyókat, mi is szigorú biztonsági intézkedésekkel. Több nagyobb termünk is van ahol a kötelező, de annál nagyobb távolság betartása is lehetséges.

A diplomához sem kell most nyelvvizsga

– Az Eszterházy Károly Egyetemen (EKE) csaknem nyolcezer hallgatót érint a nyelvvizsgamentes diploma kiadásáról szóló kormányrendelet. A jelentősen megnövekedett diplomaigényléseket az oktatási igazgatóság munkatársai által külön e célra létrehozott webes felületen fogadják. Ezt az EKE honlapjáról elérhetik az érintettek – közölte dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektori jogkörben eljáró rektorhelyettes. – Első lépcsőben közel kétezer igénylés esetében már megtörtént az adatok egyeztetése, így a napokban a nélkülözhetetlen aláírások után megkezdődhet az oklevelek kiadása.

Az egyetem hallgatójának, Mártinak már egy éve megvan a szóbeli német nyelvvizsgája, az elmúlt időszakban pedig gőzerővel készült az írásbeli megszerzésére is.

– Szeretnék a végére jutni ennek a folyamatnak, attól függetlenül, hogy már nem szükséges nyelvvizsga a diplomához. Rengeteget készültem rá az utóbbi fél évben és kár lenne most abbahagyni a tanulást. Ki tudja, később mit vezetnek még be, és biztosan nem válik káromra, ha megvan a teljes nyelvvizsgám – jelentette ki. Megjegyezte, ennek ellenére nagy teher esett le a válláról, és kevésbé szorong azon, hogy sikerül-e megszerezni az írásbelit. Habár nyomás hatására tudott igazán jól teljesíteni, de talán így kevésbé görcsöl majd a számonkérésen. Örömhír számára, hogy már otthonról is lehet nyelvvizsgázni, s ez ugyanolyan államilag elismert bizonyítványt ad, mint a korábbi.

Petra szerencsés típus, hiszen már idő előtt megvolt a nyelvvizsgája az oklevélhez. Úgy gondolja, hogy ennek a rendeletnek a bevezetése után a legtöbb diploma előtt álló fiatal sajnos kevesebb időt és energiát fordít majd a nyelv­tanulásra.

– Mindennek ellenére fontos lenne a nyelvek ismerete, s egy hallgatónak általában az ad motivációt, hogy olyan módon sajátítja el a nyelvet, amelyből később le is tud vizsgázni – fejtette ki. – Többnyire, ha nincs tétje egy dolognak, akkor nem veszik elég komolyan, és így mindig akad helyette más, fontosabb, komolyabb tanulnivaló.