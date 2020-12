Heves megye összefogott: több mint 8 tonna eledelt kaptak a menhelyen élő állatok

Új kezdeményezéssel állt elő a Szabó Zsolt országgyűlési képviselő által létrehozott Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány. Adománygyűjtést szerveztek a menhelyeken élő állatok részére Hatvanban, Hevesen és Lőrinciben.

Hetekkel korábban meghirdette a Szabó Zsolt által létrehozott Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány Az állatok karácsonya nevű programját. Az elmúlt pénteken három helyszínen, Hatvanban a volt cukorgyári parkolóban, Hevesen a volt Nyamnyam cukrászdánál, Lőrinci selypi városrészében Édes Erzsébet virágboltjában adhatták le felajánlásaikat azok, akik segíteni szeretnének a menhelyi négylábúakon. Nem árulunk el nagy titkot, ha közöljük: a kezdeményezés nem remélt sikerrel zárult.

Hatvanban Gál Erzsébet, a Fidesz–KDNP önkormányzati képviselője a nyitás után megjelent a helyszínen. Felhívta a figyelmet arra, hogy a menhelyi állatokat örökbe is lehet fogadni. Egy kisgyermek számára nagyszerű lehetőség egy kutyus arra is, hogy a gondoskodás alapjait kellő figyelemmel, törődéssel és szeretettel elsajátítsa.

Sven Sitte, egy jászfényszarui cég igazgatója több mint 900 kiló kutyatápot, s konzerveket szállított a hatvani gyűjtőhelyre. A gáláns ajándékot azzal indokolta, hogy felelősséggel tartozunk embertársainkért és a környezetünkért egyaránt.

– A felajánlások a kutyusok és cicák jobb életkörülményeihez és szebb karácsonyához járulnak hozzá – mondta dr. Stankovics Éva, a hatvani Albert Schweitzer Kórház főigazgatója. Szerinte az idős hozzátartozóknak külön jelentőséggel bír járványidőszakban egy négylábú társ.

Az összefogás fontosságát hangsúlyozta Juhászné Hidvégi Beáta, a Hatvani Dream Kutyaiskola vezetője is.

Hevesen is rengeteg száraz- és konzerveledelt ajánlottak fel, de meleg plédek, takarók, vitaminok, játékok is nagy mennyiségben érkeztek. Családok, gyermekek, fiatalok és idősebbek egyaránt részesei voltak a gyűjtésnek. Az adományozók között volt Tóth Csaba, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke, Sveiczer Sándor polgármester és Kovács István alpolgármester. Az adományok a térség három állatmenhelyére kerültek.

– Büszkék vagyunk a hevesiekre; látható, hogy mennyi csupa szív ember él városunkban – emelte ki Sveiczer Sándor.

Lőrinci selypi városrészében, Édes Erzsébet virágboltjában már az előző napokban is sokan érdeklődtek, hogy mikor lehet hozni az adományokat. Pénteken reggel 8-tól sorra érkeztek, nemcsak a környékről, hanem más településekről, ottjártunkkor például a Nógrád megyei Szarvasgedéről is. Pálinkás Péter alpolgármester is megrakott autóval érkezett. Megköszönte az üzlet tulajdonosának és munkatársainak a közreműködést, s reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés a jövőben is folytatódik.

Szabó Zsolt is hozzájárult az ötlet sikerességéhez, másnap Köves Gábornéval, az alapítvány kuratóriumának az elnökével szállították a kedvezményezett menhelyekre az adományokat. A honatya Selypen értékelte a Heolnak a kezdeményezést. Azt mondta, a több mint nyolctonnányi állateledel, s a többi portéka a legmeredekebb várakozásait is felülmúlta.

Megköszönte az adományozók, a közreműködők és a gyűjtésnek helyet adók hozzá­állását. Aki szívesen segített volna a választókerület menhelyein élő állatokon, de nem tudott részt venni a gyűjtésben, pénzbeli adakozással is segíthet.