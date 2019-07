Heves megye szépe elmondja, miért érdemes jelentkezni a Tündérszépekre

Szűkebb hazánkban legutóbb Kola Gréta jutott be a Tündérszépek-szépségverseny országos döntőjébe. A 18 éves lány most is jelentkezésre buzdítja a Tündéreket, mert mint mondta, a megméretésen hasznos tapasztalatokat, nagy élményeket lehet szerezni.

A 2019-ben útjára indított Tündérszépek-szépségverseny első szériáját az olvasók és a résztvevők körében is végig nagy érdeklődés kísérte, a napokban pedig ismét elrajtolt a verseny, várjuk a jelentkezéseket. Az első megmérettetésen Heves megyét Kola Gréta képviselte az országos döntőben. A 18 éves lány szavai szerint a második szériában is szerencsét próbál majd, és a többi lányt is arra ösztönzi, hogy legyenek bátrak és nevezzenek a Tündérszépekre. – Az első Tündérszépek-szépségversenyen egészen az országos döntőig jutottál, vagyis nálad jobban senki nem tudja, hogy igenis érdemes jelentkezni a versenyre. De pontosan miért is?

– Azt gondolom, hogy az egész szépségverseny egy hatalmas élmény. Új emberekkel ismerkedhetünk meg, és nagy élményeket, hasznos tapasztalatokat szerezhetünk. Én magam is sok új barátra, ismerősre tettem szert a szépségversenynek köszönhetően. – Mi volt a leghasznosabb tapasztalat, amivel gazdagodtál a szépségversenyen?

– Kicsit meglepetés volt, hogy ilyen messzire jutottam, mert erre azért előzetesen egyáltalán nem számítottam. Számomra az egész verseny maradandó élményt jelentett. – A napokban ismét elrajtolt a szépségverseny, s ezúttal újdonság, hogy a versenyzők saját portfólióval is nevezhetnek. Üzennél valamit a következő szériában résztvevőknek?

– Mindenkit arra buzdítok, hogy próbálják ki magukat a szépségversenyen, mert érdemes. Merjenek belevágni az új dolgokba! – Gondolkozol azon, hogy elindulsz a mostani versenyen is? Ha igen, ezúttal lesznek elvárásaid magaddal szemben?

– Igen, azt hiszem, hogy ismét megméretem magam. Mint mondtam, nekem hatalmas nagy élmény és megtiszteltetés volt, hogy az országos döntőben képviselhettem megyénket, és persze ezúttal is szeretnék jól szerepelni. Hozzátenném, hogy most már nem a győzelem, sokkal inkább a részvétel motivál. – Változott valamiben az életed az országos döntő óta? Felismernek az utcán?

– Voltak változások, mindenképpen sokat növekedett az önbizalmam, és valóban feltűnő, hogy egyre többen felismernek az utcán is. Nagyon jó érzés az is, amikor találkozom valakivel a városban, és megszólít, hogy találkozott a képeimmel az interneten.