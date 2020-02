Heves megye Tündérszépe elárulta, mivel készülnek a szombati tévéshow-ra

Kohányszky Annamária már napok óta készül arra, hogy megnézze magát a televízióban. Erre szombaton este lesz is lehetősége.

Végre a tévében is bemutatkoznak a Tündérszépek! Szombaton este hét órától a FEM3 csatornán kerül adásba a Tündérszépek 2020 országos döntője, ahol szűkebb hazánkat Kohánszky Annamária képviselte.

A 22 éves lány portálunknak elmondta, már nagyon izgatottan várja a tévéműsort: – Tényleg nagyon izgatottak vagyunk, bár az is igaz, hogy a párom talán még nálam is jobban várja a bemutatót. A döntőben résztvevő lányokkal is beszéltük korábban, hogy majd melegítőben és nasikkal várjuk, hogy megnézhessük magunkat a televízióban is. Már hetekkel ezelőtt beterveztük, hogy ezen a napon semmilyen programot nem tervezünk estére – fogalmazott Annamária.

Arra a kérdésre, hogy mire lesz majd leginkább kíváncsi a tévé mögött ülve, a mátrafüredi lány azt mondta: – Természetesen arra, hogy a többi lányhoz képest hogyan mozogtam és mosolyogtam a színpadon. Kíváncsi vagyok továbbá arra is, hogy vajon a koreográfiát miként sikerült elsajátítanom.

Annamária elmondta azt is, ismerőseitől és barátaitól nagyon sok bátorító szót kapott a verseny után. – Sokan mondták, hogy nagyon szép voltam. Persze ezt leginkább a tervezőknek köszönhetem, akik remekül felkészítettek a versenyre. Köszönöm a gyönyörű estélyi ruhát és a bikinit is – tette hozzá szerényen.