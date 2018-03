Heves megyébe vágynak a leginkább húsvétkor

Ötszörös forgalomnövekedést jelent a húsvét a szálláshelyeknek. Apartmanban, vendégházban és 4 csillagos hotelben töltjük a szünetet.

Pörög a belföldi turizmus: ötszörös forgalmat hoz a nyuszi a szálláshelyeknek. Az apartmanok és a vendégházak mellett a négycsillagos hotelek ajánlatai a legvonzóbbak. Sztárfellépőkkel, gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal és tradicionális gasztronómiai fogásokkal teremtenek húsvéti hangulatot a szállásadók. Alig rázódtunk vissza a dolgos hétköznapokba a március 15-i hosszú hétvégéből, máris itt a húsvéti négynapos pihenő, ami ötszörös forgalmat hoz a szálláshelyeknek.

– Ez a tavalyi húsvéthoz képest is 6,23 százalékos növekedés, ami még erőteljesebb lenne, ha a két extra hosszú szünet között több idő telt volna el – magyarázza Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere.

Megtudtuk: az átlagos foglalási érték közel 60 ezer forint, míg SZÉP-kártyás fizetés estén csaknem 70 ezer forint, és minden ötödik vendég SZÉP-kártyával fizeti a cechet.

A húsvéti kikapcsolódás jellemzően családi program lesz, az átlagos vendégszám 3,4 – tette hozzá a szakember.

A foglalások közel fele apartmanba vagy vendégházba szól, csaknem ötödük pedig 4 csillagos hotelbe, de a 3 csillagos hotelek ajánlatai is jól fogytak a Szallas.hu adatai szerint. A legnagyobb értékű foglalás 700 000 forint volt, míg a legkisebb 3000 forintba került. A Szallas.hu adataiból az is kiderült, hogy a foglalások fele mobilról érkezett, 45 százalékuk asztali számítógépről, 5 százalékuk pedig tabletről.

–A nálunk mért mobilos foglalási arány jól példázza, hogy a szállásfoglalásra, így a turizmusra milyen nagy hatással van az okos

mobileszközök széleskörű terjedése, részünkről pedig a foglalási folyamat és a felület egyszerűsítése, felhasználóbarát kialakítása – mondta a marketing menedzser.

Az előrejelzés alapján a legnagyobb mértékben Heves (14,19 százalék), Borsod (12,09 százalék) és Pest (8,26 százalék) megye részesül a forgalomból. A húsvétot is népszerű fürdővárosainkban töltjük: Eger, Hajdúszoboszló és Gyula viszik a prímet. Erős forgalomra és vendégtömegre számíthat a főváros, Miskolctapolca, Zalakaros, Szeged, Pécs, Hévíz és Siófok is. A legvonzóbb

szálláshelykörnyéki programok között most is ott van az egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, a Festetics-kastély és a Gödöllői Királyi Kastély is.

– A hosszabb pihenőidőszakok kedveznek a külföldre vágyóknak, sokan útnak indulnak a hétvégére. A legtöbben Zakopane, Torockó és Krakkó felé veszik az irányt – tette hozzá Drávai-Mészáros Judit.