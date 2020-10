Heves megyében 471, Egerben 173 aktív fertőzött van

Heves megyében jelenleg összesen 471 aktív koronavírusos beteget tartanak nyilván, közülük Egerben 173 fertőzött személy van.

A járvány második hulláma erőteljesen megindult hazánkban is, de a szabályok maradéktalan betartásával, kellő fegyelmezettséggel sikeresen megküzdhetünk a vírussal. Heves megyében a vírus megjelenésének kezdete óta 855 esetet regisztráltak, jelenleg pedig összesen 471 aktív koronavírusos beteget tartanak nyilván, közülük Egerben 173 fertőzött személy van. A Markhot Ferenc Kórházban jelenleg egy fertőzöttet ápolnak – számolt be portálunknak Nyitrai Zsolt.

A járvány erősödik, ezért Magyarország Kormánya október elsejétől új rendelkezéseket vezetett be, és ha szükséges, megteszi a további óvintézkedéseket, amelyekkel biztosítható az idősek védelme és közben fenntartható az ország működőképessége. A szabályok az eddigieknél is nagyobb óvatosságot követelnek meg mindenkitől.

A legfrissebb adatokra reagálva folyamatosan lépnek életbe az újabb döntések, illetve óvintézkedések. A szabályok betartása azért nagyon fontos, hogy ne kelljen további korlátozásokat bevezetni. Minden egészségügyi feltétel adott a védekezéshez

Magyarországon. Rendelkezésre áll a szükséges számú kórházi ágy, valamint egészségügyi eszköz és személyzet az egész ország területén.

Mindeközben megnyílt az a kiskunhalasi mobil járványkórház, amely már fogadja a fertőzött betegeket. Az egészségügyet, így a járványhelyzetet is érintő legfontosabb fejlemény, hogy az orvosok történelmi léptékű, jelentős mértékű, jövőre induló, többlépcsős

béremeléséről döntött az Országgyűlés. Magyarország Kormány elkötelezett az egészségügyi dolgozók és orvosok munkájának megbecsülése mellett, ezt az elvet követték már a koronavírus-járvány előtt is, most a járvány idején pedig még inkább időszerű és indokolt megbecsülni az orvosok munkáját, hiszen óriási teher hárul rájuk.

A magyar családok helyzetének javítását szolgálja az a döntés, hogy 2022 végéig ismét 5 százalékos lesz a lakásépítések áfája, de Orbán Viktor miniszterelnök közölte azt is, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs előterjesztésére adókönnyítésekről, gazdaságélénkítő lépésekről is döntöttek.

Mindeközben több mint egymillió arra jogosult embernek segít a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítása. Ugyancsak nagy segítség az érintetteknek, hogy azok a párok is élhetnek ezzel a lehetőséggel, akik most várják gyermeküket, és azok a szülők is, akik egyedül nevelik gyermeküket.

Magyarország Kormánya a tanévet normál menetrend szerint indította el. Továbbra sem indokolt digitális oktatással helyettesíteni a hagyományos oktatást, de a nemzetközi és hazai adatok is óvatosságra intenek, ezért a kormány, az Operatív Törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a helyzetet, és szükség esetén további intézkedésekről dönt.

Az Egri Tankerületi központ fenntartásában jelenleg 16 intézmény érintett a járványban, tantermen kívüli digitális oktatás öt intézmény érintett osztályaiban került elrendelésre – részletezte Nyitrai Zsolt.