Heves megyében is drágulással nyitotta az évet az albérletpiac

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint idén januárban a fővárosi bérleti díjak tíz százalékkal voltak magasabbak, mint egy éve. A megyeszékhelyeken 11 százalékos növekedést lehetett felfedezni.

Még mindig tempós emelkedést mutatnak az átlagos bérleti díjak Budapesten és a megyeszékhelyeken, ám a részletes adatok már arról árulkodnak, hogy vannak fővárosi kerületek és vidéki nagyvárosok, ahol megállt a drágulás – derült ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amelynek apropóját az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat új felmérése adta. Az összeállítás a bérleti díjak változását vizsgálta évtizedes távlatban.

Az Eurostat szerint 2007 és 2019 harmadik negyedéve között Magyarországon több mint hatvan százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak. Ezzel a magyar piac dobogós lett. Ennél nagyobb emelkedés e területen csak Csehországban és Litvániában fordult elő, előbbiben közel nyolcvan, utóbbiban több mint száz százalékkal mentek feljebb a díjak 12 év alatt. Az ingatlan.com pedig több mint tízezer magánszemély által tavaly és idén januárban feladott hirdetés alapján azt nézte meg, hogy hol tart most a magyar albérletpiac.

A kiadó lakások átlagos bérleti díja Budapesten idén januárban 165 ezer forint volt, ami tíz százalékos emelkedésnek felel meg éves összevetésben. A megyeszékhelyeken pedig 11 százalékkal, százezer forintra nőtt a havi kiadás. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak azt mondta, hogy az átlagos összegekből az olvasható ki, hogy továbbra is tempós marad az albérletárak emelkedése.

– A tavaly január óta bekövetkezett drágulás annak is köszönhető, hogy Magyarországon jelentősen növekedett a bérszínvonal, ami idén is folytatódhat, igaz kisebb mértékben, mint az elmúlt években. Emiatt a tulajdonosok is több pénzt kérhetnek a kiadó lakásokért – fogalmazott a szakember.

Balogh László arról is tájékoztatott, hogy Egerben az elmúlt egy évben a magánszemélyek által kiadásra meghirdetett lakások átlagos kilencvenezer forintos havi bérleti díja idén januárra százezer forintra nőtt, ez 11 százalékos drágulásnak felel meg. Számottevő változás még, hogy a tulajdonosok által meghirdetett ingatlanok száma egy év alatt megduplázódott: idén év elején 84-re ingatlanból válogathattak a jövendő bérlők, tavaly pedig csak feleennyiből.

Gyöngyösön egy évvel ezelőtt 15 kiadó lakást kínáltak bérlésre a tulajdonosok, átlagosan 75 ezer forintért havonta. Idén januárban viszont már 24-et, átlagosan kilencvenezer forintért. Ez húsz százalékos drágulásnak felel meg, a kínálat viszont hatvan százalékkal emelkedett. Mint azt Balogh Lászlótól megtudtuk, Hatvanban lehet a legdrágábban bérbe venni ingatlant: itt 112 ezer forintot kérnek a tulajdonosok átlagosan egy hónapra az albérlőktől. Egy évvel ezelőtt még kilencvenezer forintért lehetett kivenni egy átlagos lakást. Így a drágulás a Zagava-parti városban a legnagyobb: egy év alatt 24 százalékos.

Kiadó lakások átlagos havi bérleti díja a megyeszékhelyeken (ezer forint/hó)

Település 2019 január 2020 január Székesfehérvár 115 120 Győr 110 115 Tatabánya 95 110 Veszprém 105 110 Debrecen 98 100 Eger 90 100 Kecskemét 100 100

