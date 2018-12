Heves megyében is elindulhat végre az iskolabusz-hálózat

A vidékről a városokba ingázó diákok jól tudják, mennyi kényelmetlenséggel jár a hajnali ébredés, a zsúfolt helyközi járatokon való oda-, visszautazgatás. Ideje, hogy végre kiépüljön a biztonságos iskolabuszrendszer.

Régen örültem annyira hírnek, mint annak, hogy a minap bejelentették, amerikai mintára hazánkban is kiépül az iskolabusz-hálózat rendszere. A hiányát már húsz-harminc évvel ezelőtt is érezték a vidéken élők, ám ekkoriban még a legtöbb településen működött nyolcosztályos általános, vagy összevont alsó tagozatos iskola.

A rendszerváltást követő években azonban viharos gyorsasággal zártak be, szerveződtek át az intézmények a költségtakarékosság jegyében. Mára egyre több a nagyobb településekre ingázó tanulók aránya. A hátizsákot cipelő, hajnalonta ébredő fiatalok és szüleik hálásak lennének ezért a komfortért, az alsósoknak pedig a felnőtt kíséret is biztonságot jelentene. Sok helyen a szülők autóval szállítják gyermekeiket oda-vissza, szerencsésebb esetben arra a helyre, ahol ők maguk is dolgoznak. A legtöbb diák azonban a buszozást választja, mivel nincs más lehetősége.

A tankerületek jelenleg kevés iskolabusszal rendelkeznek, a legtöbb helyen a menetrend szerinti járatokkal oldják meg az iskolába járást. A menetrend viszont nem alkalmazkodik a délutáni elfoglaltságokhoz, ezért a fiataloknak sokszor dönteniük kell, vagy kihagyják a szakkört, edzést, vagy késő este érnek haza.

Pétervásárán a körzetközponti Tamási Áron Általános Iskolába a városban élő gyerekek mellett legalább tíz környező településről érkeznek nap mint nap a tanulók. Erdőkövesden, Istenmezején tavaly szűnt meg az alapfokú oktatás, Váraszón, Ivádon, Kisfüzesen, Terpesen, Szajlán, Fedémesen, Bükkszéken pedig már évekkel ezelőtt lakat került az iskolára. Itt a szülők és gyermekek is hozzászoktak már az ingázáshoz, bár nagyon örülnének, ha lenne olyan, a tanítás kezdetéhez és végéhez igazodó iskolabusz, amelyen kényelmesen ülve tehetnék meg az utat az iskolájuk és az otthonuk között.

Eged István, a város polgármestere érdeklődésünkre elmondta, hogy az iskola vezetése, illetve az környékbeli önkormányzatok minden tanév előtt egyeztetnek a Volán illetékeseivel, s próbálnak közös nevezőre jutni, az igényekhez alkalmazkodni. Egy jól működő iskolabusz-hálózat azonban nagy megnyugvást jelentene szülőknek, gyerekeknek egyaránt.

A húsz településből álló járásban Tarnaleleszen, Parádon, Recsken, Sirokban és Mátraderecskén működik még nyolcosztályos általános iskola, ám a fogyatkozó gyermeklétszám – kevés kivétellel – mindenütt gondot jelent. Ha az elkövetkező időszakban újabb átszervezésekre lesz szükség a közoktatásban, akkor még indokoltabb a hálózat kialakítása.

Tuza Gábor, Sirok polgármestere azt mondja, korábban négy esztendeig vállalkozóként ő buszoztatta a környékbeli diákokat, s ez kétségtelenül kényelmesebb volt a családok számára, mint a helyközi Volán-járatokhoz igazodni. Jelenleg különösen a hét végeken jelent gondot a hazajutás a gyerekeknek, amikor egyébként is zsúfoltabbak a buszok.

A fentiek fényében néztünk utána, milyen ütemben és összegből látnak hozzá a rendszer kialakításához. Az MTI információi szerint az elmúlt időszakban száztizenöt új típusú autóbusszal (100 Credo és 15 MAN Neoplan Tourliner) bővült a Volánbusz Zrt. flottája, 10 milliárd forint értékben. Mindezt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be, aki hangsúlyozta, a közösségi közlekedés fejlesztése érdekében a kormány célja a kényelmes, biztonságos, megfizethető, környezetkímélő és magyar autóbuszok közlekedtetése.

Két éven belül épül ki a rendszer A miniszter bejelentette, hogy két éven belül Magyarországon is kiépül – amerikai mintára – az iskolabusz-hálózat rendszere. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül, a részletekről jövőre tudunk többet. Tájékoztatóján úgy fogalmazott, a megfelelően ütemezett közösségi közlekedés érdekében a menetrendeket össze kell hangolni, ezzel együtt pedig a minisztérium egy egységes jegyrendszer kialakításán is dolgozik. A világban és az európai unióban látható minták alapján Magyarországon is úgy alakítják majd át a közösségi közlekedést, hogy a vasút kapja a fontosabb szerepet, az autóbuszos közlekedésnek pedig az lesz a feladata, hogy a vasúti fővonal rendszerébe szállítsa az utasokat.

