Heves megyében is felpörgött az érdeklődés a harmadik vakcina iránt

Nagy az érdeklődés a harmadik vakcina iránt. Az egri oltóponton azt tapasztaltuk a napokban, hogy folyamatosan érkeznek az emberek a harmadik oltást kérve. Azokat is beoltják, akik nem időpontra érkeztek. Vidéken is szervezetten zajlik a procedúra. Mindeközben terjed a nátha.

A hét elején, az egyik nap kora délelőtt alig huszonöt ember várakozott az egri oltóponton. A procedúra gyorsan és rugalmasan zajlott. Az idős András bácsi vidékről utazott be, gyermekei kérésére. Azt mesélte, hogy az otthoni orvosi rendelőben várni kell, mire összejön a szükséges létszám. Úgy gondolta, jobb, ha beutazik Egerbe, és túlesik az oltáson. Érdeklődésünkre elmondta, két adag Pfizert kapott az év elején, azonban a nemrégiben végzett ellenanyag-vizsgálat azt mutatta ki, hogy lényegesen lecsökkent a védettség. Orvosa ajánlotta a Sinopharmot, így ebből a vakcinából kért.

– Tudja, betöltöttem a hetvenötöt. Egészségesnek érzem magam, így magamtól nem indultam volna el a harmadikért. A gyerekeimre azonban mindig hallgatok. Jobb a békesség – jegyezte meg.

Sirokban is felpörgött az érdeklődés a harmadik oltás iránt. Dr. Kristofori György háziorvos, portálunk állandó tanácsadója arról számolt be, hogy a körzetben augusztus óta száznyolcvanöten jelezték igényüket az emlékeztető oltás felvételére. Ő maga hét alkalommal járt benn Egerben a kormányhivatalban, ahová be kell utazni a szükséges vakcinamennyiségért. Kicsit bosszantó számára, hogy nem hajthat be autóval a Kossuth Lajos utcába, s ezért a fél város meg kell kerülnie, de már ezen is túltette magát. – Minden esetben ellenőrizzük a második oltás dátumát, és ez alapján döntünk a szakmai javaslat szerint. Ha valaki nem biztos abban, hogy szüksége lenne-e az újabb védőoltásra, akkor annak segítséget nyújthat a döntésben az ellenanyagteszt.

Az ajánlás szerint a harmadik dózis beadásához minimum négy hónapnak el kell telnie a második oltást követően, de egyéni mérlegelés alapján a háziorvosok eltérhetnek ettől. A doktor véleménye szerint a vektorvakcinákat nem érdemes ismételni, mert ezek ellen kialakulhat a szervezetben immunválasz, ami megakadályozhatja, hogy a vektor célba jusson, és kifejtse hatását. A vektorvakcinák (Astra Zeneca, Janssen), illetve az inaktivált kórokozót tartalmazók (Sinopharm) esetében célszerű a váltás. Konkrét példával élve az mRNS-oltással rendelkezőknek vektorvakcinát ajánlanak. A Sinopharmmal oltottaknak mRNS-alapút.

A doktor elmondta, az elmúlt napokban rengeteg náthás beteg jelent meg a rendelőben. Szeptemberben ez természetes. A gyerekek visszatértek a közösségekbe, így kivédhetetlen, hogy egymást megfertőzzék. A szezonális orrgaratgyulladásnak jellegzetes tünetei vannak. Torokfájással, kaparással kezdődik, tüsszögéssel, orrdugulással, orrfolyással, száraz köhögéssel folytatódik. Hőemelkedéssel, lázzal társulhat, s többnyire komplikációk nélkül lezajlik.