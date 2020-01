Heves megyében is igazságos rendszerben bíznak az orvosok

Nagy vitát gerjesztett a társadalombiztosítási ellátás szabályait szigorító törvénytervezet elfogadása. Bár a módosítás csak júliustól lép életbe, néhány dolgot már most tudni lehet. Az orvos egyet tehet, azt teszi, amire felesküdött.

Tavaly december 11-én fogadta el a parlament a törvénytervezetet, amely szerint a nem rendezett biztosítási jogviszony esetén térítéshez kötnék az egészségügyi ellátást. A törvény értelmében, ha valaki három hónapig nem fizeti az egészségbiztosítási járulékot, – ez tavaly 22.500 forint volt – júliustól kizárólag költségtérítés ellenében kapna orvosi ellátást.

A jövőben szankcionálná a rendszer azokat a külföldi munkát vállalókat is, akik itthon és abban az országban is igénybe veszik a társadalombiztosítási ellátásokat, ahol dolgoznak.

Az eddigi gyakorlat tapasztalatairól, illetve az új szabályról portálunk állandó tanácsadóját, dr. Kristofori Györgyöt, Sirok háziorvosát kérdeztük. Érdeklődésünkre elmondta, praxisában is számos alkalommal fordult, fordul elő, hogy a személyes adatok egyeztetésénél kigyullad a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy az illető beteg nem fizeti a kötelező járulékot. Ilyenkor az orvosnak kötelező figyelmeztetni a pácienst, hogy rendezze jogviszonyát. – Egy papíralapú nyomtatványt is adunk a betegnek, amelyen az erre vonatkozó szabály, illetve a mulasztással járó következmények olvashatók. A jogviszony-ellenőrzésről minden esetben értesítjük a NAV-ot. Évek óta azt tapasztalom, hogy hiába helyezte kilátásba az adóhatóság a szankciót, azt nem sikerült következetesen alkalmazni, mivel a piros lámpa hónapok elteltével sem változott. Gyakran előfordult az is, hogy a munkavállalót „elfelejtették” bejelenteni.

Természetesen, bennünket, orvosokat köt az eskü, így minden hozzánk forduló beteget elláttunk, s a jövőben is ezt tesszük. Abban bízom, hogy méltányosan és igazságosan alkalmazzák majd az új szabályokat, ami a beteget nem állítja szembe az orvosaival.

Az egészségbiztosítási járulék összege 2020. január 1-jétől 7710 forint havonta, és azoknak kell fizetnie, akik nem automatikusan biztosítottak, így nem állnak rész- vagy teljes munkaidős alkalmazotti jogviszonyban, illetve hallgatói jogviszonyuk sem érvényes.