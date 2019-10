Heves megyében is kevés a női mérnök, változtatnának rajta

Kevés női munkavállaló választja a műszaki pályát, ezen szeretne változtatni a Heves Megyei és Kereskedelmi Iparkamara (HKIK). Ezért életre hívták a természettudományos szakmák népszerűsítésére a Nő a tét Egerben elnevezésű programot.

Mint arról korábban beszámoltunk, a hétfői rendezvényen csaknem 70 középiskolás lányt próbáltak jobban megismertetni a műszaki pályával, és megerősíteni bennük, hogy e férfiasnak számító területen is várják a női munkavállalókat.

File Sándor, a HKIK titkára portálunk kérdésére elmondta, a kutatások azt mutatják, régi társadalmi tradíciókból eredően beidegződött elutasítás van a családokban, hogy a természettudományos tárgyak nem lányoknak valók. Az esemény fókuszában állt a fiatal hölgyek bátorítása és nyitottá tétele arra, bátran válasszák ezeket a szakmákat.

A Dobó István Gimnázium, az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Középiskolája és a Neumann János Gimnázium diákjai érdeklődve hallgatták az előadókat. Bűdi Boglárka, a HKIK tanulószerződéses tanácsadója a duális képzés előnyeiről beszélt, hiszen ez hatalmas lehetőség az egyetemistáknak. Az előadást kerekasztal-beszélgetés követte, melyen a cégek női képviselői meséltek pályaválasztásról, egyetemi évekről, karrierjükről és a családi élet összeegyeztethetőségéről a munkájukkal. Sok érdekes dolog elhangzott, kiderült, a felsőoktatásban és később a munkahelyükön sem érte őket hátrányos megkülönböztetés azért, hogy nőként próbálnak érvényesülni a műszaki világban.

Mindnyájan úgy látják, vannak olyan területek, ahol a női munkavállalók lehetnek jobbak is, mint a férfiak. Példának említették, hogy hölgyeknek jobban megy a multitasking, ami azt jelenti, több helyre is tudnak egyszerre figyelni, így vannak munkakörök, melyekre alkalmasabbak az uraknál. Egyikük elmondta, volt olyan főnöke, aki jobban szeretett nőkkel dolgozni, mert más szemszögből közelítették meg az adott problémát.

Gyenesné Sági Katalin, az Emerson Automation Solutions személyügyi csoportvezetője szerint is vannak olyan szakterületek, ahol a női munkavállalók kifejezetten jobban teljesítenek, mint férfi társaik. Úgy látja és a tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy jó női projektvezetők vannak, akiknél nem hátrány a gépészmérnöki végzettség. Elmondta, az Emersonnál a minőségügy területén is számos hölgy dolgozik, ahol szükség van a precizitásra. A cég számos jó példával tud elöl járni a női munkavállalók foglalkoztatásában, ám a felsőoktatásban kevesen választják ezt a pályát. Ezért azon dolgoznak, hogy népszerűbbé tegyék a középiskolás lányok körében.

Portálunk kérdésére közölte, mérnökből sosem elég, a fiatal fiúk szívesen jelentkeznek, de a lányok még erősíthetnek. Egy múlt heti tapasztalatát is megosztotta, miszerint az egyik egyetem műszaki karán 98 férfi hallgató volt és összesen két hölgy. Sok sztereotípia él, amiket szeretnének eloszlatni, mint például, hogy a mérnöki pálya unalmas, a matematika, fizika és a kémia nehéz tantárgy. Gyakran azt gondolják a fiatalok, hogy az anyaság és a karrier nehezen összeegyeztethető.

Ezután izgalmas, játékos foglalkoztatószigetek és interaktív foglalkozások várták a megjelenteket. A tartalmas nap gyárlátogatással zárult.

A gazdaság fenntartásához fontosak – A program egy európai uniós kezdeményezéshez csatlakozik, melynek fókuszában az áll, hogy ma kevesen választják a természettudományos képzéseket. Az arány úgy néz ki, száz felsőoktatásban tanuló közül mindösszesen húszan végeznek ezen a területen, és ennek csak negyede hölgy. Erről File Sándor, a HKIK főtitkára beszélt. A legnagyobb gazdasági teljesítményt a megyében a feldolgozóipar állítja elő, ennek a gazdasági telje­sítménynek a fenntartásához vagy további növeléséhez jól képzett szakemberek kellenek, s a női munkavállalókra is szükség van.

