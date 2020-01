Heves megyében is sok családot érdekel az új, ingyenes külföldi nyelvi kurzus

Megyénk középiskoláiban nagy az érdeklődés az új külföldi ingyenes nyelvtanulási lehetőség iránt. A szülőket is tájékoztatták már, mire számíthatnak, ha a diákok jelentkeznek.

Vonzónak tűnik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 9. és 11. évfolyamos diákoknak meghirdetett külföldi nyelvi kurzus. Egy tavaly októberi felmérés szerint 81 ezer diák érdeklődött a csoportos lehetőség iránt, kilencezer fiatal egyéni pályázaton venne részt.

A tankerületek szakmai fórumokon tájékoztatták a pedagógusokat a részletekről, megyénk érintett oktatási intézményeiben is tartottak már ismertetőket a szülőknek. Azt eddig is tudni lehetett, hogy a program idén indul, s lehetőséget biztosít a köznevelésben dolgozó nyelvtanárok számára, hogy az adott országban töltsenek el két hetet, idegen nyelvű továbbképzésen. A gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók a 9. és a 11. osztályban kétszer kéthetes idegen nyelvi kurzuson vehetnek majd részt, jellemzően a ­nyári szünetben. Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Máltán, Kínában tanulhatnak a diákok. Hamarosan kezdődik a pályázati szakasz. A feltételek szigorúak, ezért az anyák, apák alaposan mérlegelnek.

Több érintett szülővel is beszéltünk a megyénkben, akiket érdekel a lehetőség. Neve mellőzését kérve az egyikük elmondta, két középiskolás gyermeke is szeretne ott lenni a nyári tanfolyamokon, lehetőség szerint csoportos formában. Szerinte ez remek lehetőség, amit sok magyar család nem engedhetne meg anyagilag. Az iskolákban javában tart a szervezés, találtak már befogadó nyelviskolát és alakulnak a csoportok is.

Egy másik szülő úgy fogalmazott, hogy véleménye szerint nagyon bevállalós ez a lehetőség, mivel nem a hazai intézményeké, hanem a fogadó nyelviskoláé minden felelősség. A csoportos és az egyéni kiutazásnál felmerül, hogy a gyermek olyan kollégiumba kerül, ahol például különböző életkorú idegenekkel kerülhet egy szobába, mivel nemzetközi kurzusokról van szó. Ha családhoz kerül a pályázó, ott az eltérő kulturális közeghez, szokásokhoz kell alkalmazkodni, mivel azok merőben másak lehetnek, mint itthon. Erre is fel kellene készíteni a gyerekeket. Az is előfordulhat, hogy vegyes korcsoportban tanul majd a fiatal.

A pályáztatás a Tempus Közalapítványon keresztül történik, tehát nem az iskolák által szervezett programról van szó. A napokban a tanke­rületekben összegzik az eddigi jelentkezéseket, illetve azt, hány tanár vállalja a diákok kíséretét. Akik egyénileg szeretnének pályázni, online jelentkezhetnek. A kurzusok minősített nyelviskolákban zajlanak heti 15–20 órában, nyelvi szintfelmérés után. Őket családnál vagy kollégiumban helyezik el. A külföldi família általában egy gyermeket fogad jövedelemkiegészítésként.

Jó tudni, hogy a felelősségvállalási nyilatkozatot a szülőknek tanúk jelenlétében az iskolában kell kitölteniük. A kinti házirend ­szigorú, egy kihágás után azonnal hazaküldik a diákot. Ez lehet például igazolatlan hiányzás vagy alkoholfogyasztás. Ebben az esetben a szülőknek kell visszafizetniük a támogatást. Ez nem kevés: 1500 ­euró, plusz az utazásra, a biztosításra és a költőpénznek kiutalt összeg, amely maximum 234 ezer forintot tesz ki.

Február közepétől lehet pályázni A pályázati elektronikus felület a tervek szerint február közepén nyílik meg, és harminc napjuk lesz az érdeklődőknek a pályázatok beadására. Hiánypótlásra nincs lehetőség. Csoportos utazásnál a felület megnyitása előtt fel kell venni a kapcsolatot a kinti nyelviskolákkal, s be kell szerezni a befogadó nyilatkozatot. Egyéni utazásnál erre nincs szükség. Ez esetben a diák bead öt pályázatot, és oda mehet, ahonnan pozitív visszajelzést kap. Az utazás történhet autóbusszal, vonattal, repülővel, s ezekre a teljes körű biztosítás kötelező. A velük tartó tanárnak rendelkeznie kell felsőfokú nyelvvizsgával, ha két személy kíséri a csoportot, elegendő az egyiküknek a középfokú nyelvismeret is. A támogatást az intézménynek, illetve a fenntartónak utalják, a tanulói ösztöndíjat szintén az intézmény kapja.

