Heves megyében is sokat élénkült a lakásépítési kedv

Az elmúlt három évben megduplázódott a lakásépítések száma Magyarországon. 2015-ben 7612, 2017-ben 14 ezer 389 lakást építettek országos szinten. 2018 első hat hónapjában 30 százalékkal több – 6 ezer 517 – új lakást adtak át, mint 2017 első felében, vagyis várhatóan az idei év is lekörözi majd a tavalyit.

A kiadott új lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések száma 2016-tól rohamosan emelkedésnek indult Heves megyében is, úgy ahogy az ország többi részén is – tájékoztatta portálunkat Kovács Kornél, az Ingatlannet.hu marketingasszisztense. A szakember szavai szerint ennek jelentős mozgatója a 2016-ban öt százalékra csökkentett új lakásokra vonatkozó áfakulcs, illetve az ezelőtti évben indult és folyamatos csiszolások alá vetett családi otthonteremtési kedvezmény is.

– 2016 első felében már több mint kétszer annyi építési engedélyt adtak ki Heves megyében, mint a teljes 2015-ös évben. Év végéig összesen 355, míg 2017-ben 464 ilyen engedélyt bocsátottak ki. Azonban 2018 első félévében megszakadt ez a növekedési tendencia az országban: 12 megyében – köztük Heves megyében is – mutat megtorpanást a kiadott építési engedélyek száma az előző év első félévéhez képest – fejtette ki.

Elmondta, a mérséklődés hátterében a 2019. december 31-én véget érő – és újra 27 százalékra emelkedő – kedvezményes áfakulcs áll.

– A közelgő határidő miatt kevesebben kockáztatnak meg egy új lakásépítést, ugyanis ha az építkezés, illetve az átadás 2020-ra csúszik, már a 27 százalékos áfát kell megfizetni – tette hozzá.

A lakásátadásokról Kovács Kornél arról számolt be, hogy számuk szépen növekszik Heves megyében: 2018 első félévében 43 lakást vettek használatba, ami 26 százalékkal több, mint 2017 első hat hónapjában. Egerben hét, a többi városban 14, a községekben 22 lakás épült. A megyeszékhelyen kívüli városokban és a községekben élénkültek a lakásberuházások. Az új lakások 77 százalékának magánszemélyek, 23 százalékának vállalkozások voltak a finanszírozói. A megyében öt lakás szűnt meg az idei év első felében, eggyel kevesebb, mint tavaly.

A szakember az árakról is szólt.

– Az új lakások egyértelműen drágábbak, mint használt társaik: Egerben a használt lakások nagyrészt 150 és 250 ezer forint/négyzetméter áron mozognak, míg az új építésűeket 350 és 500 ezer forint/ négyzetméter áron is hirdetik. Az új építésű lakásoknál az árbeli különbségeket többnyire az elhelyezkedés és a felszereltség befolyásolja. A megye másik nagyvárosában, Hatvanban az új lakásokat 350 és 380 ezer forintos négyzetméterár jellemzi – zárta elemzését.

A használatba vett lakások változása

Budapest Megyei jogú városok Többi város Községek 2017., 1. negyedév 204 695 703 459 2018., 1. negyedév 609 961 1048 776

A kiadott új lakásépítési engedélyek száma

Budapest Megyei jogú városok Többi város Községek 2017., 1. negyedév 4395 1874 2022 1234 2018., 1. negyedév 4035 2146 2602 1067