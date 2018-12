Heves megyei patikának is kellett már bezárni munkaerőhiány miatt

Egy friss felmérés szerint egyre több hazai patikában jelent gondot a munkaerőhiány. A probléma megyénkben sem ismeretlen, a demjéni patikát nemrégiben azért kellett bezárni, mert nem találtak gyógyszerészt.

Az említett felmérés szerint a fiatal gyógyszerészek nagy része ahelyett, hogy egy patikában vállalna állást, inkább elmegy több helyre helyettesíteni, mert így jóval többet kereshet. A vizsgálat kimutatta, a hazai patikák több mint fele küzd, vagy küzdött már munkaerőhiánnyal, és egyelőre nem tudni, hogyan fogja az ágazat orvosolni ezt a problémát.

A demjéni az egri Zalár utcai gyógyszertár fiókpatikája volt, a helyiek szerették, még a település lapjában is kérték a falubelieket, hogy aki teheti, a nagyvárosi patikák helyett inkább a helyi gyógyszertárba menjen, hogy biztosan fenn tudják tartani. Végül nem a forgalom hiánya okozott gondot, hanem hogy nem találtak munkaerőt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A demjéni fiókpatikánkban nagyon szerettünk dolgozni, volt forgalmunk is, de nem sikerült állandó gyógyszerészt találnunk, így nem tudtuk biztosítani a megfelelő működést, ezért be kellett zárnunk a gyógyszertárat. Sajnos gyógyszerkiadó szakasszisztensekből és gyógyszerészekből is nagy hiány van jelenleg – számolt be portálunknak Czellér Judit. Az egri Zalár utcai patika vezetője hozzátette, patikájuk szerencsés helyzetben van, egy jól összeszokott csapat dolgozik náluk, többen már két évtizede együtt munkálkodnak, de új, fiatal szakembert bizony nagyon nehezen találnak.

A siroki patikában is már hosszú évek alatt összeszokott gárda dolgozik, bár új szakembert nem tudnak felvenni, érzékelik, hogy vidéken egyre kevesebben választják a gyógyszerészi vagy az asszisztensi pályát.

– Néhány éve kellett asszisztenst felvennem, úgy sikerült, hogy egy helybelit rávettem, hogy végezze el az asszisztensi képzést. Nálunk pont elegen vagyunk, nincs óriási forgalmunk, ki tudjuk elégíteni a helyi igényeket, de ha hirtelen fel kéne vennem valakit, nem biztos, hogy találnék szakembert a környéken – fejtette ki portálunknak Ráki Csilla, a patika vezetője.

Több problémával is küzd az ágazat Bár a legnagyobb jelenlegi kihívást a munkaerőhiány jelenti, egyéb problémákkal is küzd az ágazat. Nehézséget okoz a gyógyszertárak fenntartható működtetése, az alacsony árrés, valamint az is, hogy a fiatal gyógyszerészek jelenleg nincsenek felkészülve a patikák vezetésére – áll Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége MTI-hez eljuttatott közleményében. A dokumentum szerint elsősorban a vidéki gyógyszertárakban okoz gondot a munkaerőhiány, emiatt a patikák mintegy ötöde alkalmaz helyettes gyógyszerészt, akik egyszerre akár négy helyen is besegítenek. Kiemelték, hosszú távon ez nem tartható, mert a patikák csak úgy tudják a fiatal helyettes gyógyszerészeket megtartani, ha kiemelten magas bért fizetnek nekik. A gyógyszerészek szerint az államilag maximalizált árrés emelésére is szüksége lenne a fenntartható működés érdekében, mert az már hat éve nem változott. A jelenlegi fiatal gyógyszerészek nincsenek felkészülve a patikák vezetésére, holott egy évtizeden belül nekik kellene átvenni a stafétát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS