Heves megyeiket kérdeztünk, miért tartják fontosnak a harmadik oltást

Európában elsőként hazánk tette lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, és sokan élnek e lehetőséggel. Az átoltottság további növelése s a járvány megfékezése érdekében november 22–28. között oltási akcióhét lesz. Összeállításunkban arra kerestük a választ, ki miért tartja fontosnak a harmadik oltást.

Rázsi Botond, az ­Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatója: „Vannak krónikus betegségeim, mert asztmával és magas vérnyomással is küzdök, ezért fontosnak tartottam, hogy egy ilyen súlyos járványidőszakban a lehető legjobban védjem magam. Elfogadom azt a tudományos tényt, hogy a védőoltások működnek. Racionális emberként hiszek a tudomány érveléseiben. A védőoltásokkal már számos súlyos betegség terjedését állították meg, és hiszem, hogy most is ez történik. Ráadásul a koronavírus már nem is ismeretlen a tudósok számára. Semmilyen mellékhatást nem éreztem egyébként az oltásokat követően. Átestem a betegségen, és nem voltak súlyos tüneteim, de nem tudhatom, legközelebb hogyan vészelném át, így jobbnak találtam felvenni a küzdelmet az oltás segítségével a lehetséges súlyos szövődmények ellen.”

Debnár Ádám hírszerkesztő-hírolvasó a Szent István Rádióban: „Számomra nem volt kérdés, hogy a koronavírusos betegséggel kapcsolatban higgyek azoknak az orvosoknak, szakembereknek, akik a közvetlen környezetemben élnek. Hallgattam a tanácsukra, beoltattam magam, sőt, családom minden felnőtt tagja megkapta már a harmadik vakcinát. Enyhe gyengeséget, fájdalmat éreztem mellékhatásként, de ez elenyésző volt azokhoz a tünetekhez képest, melyekről a betegségen átesett ismerőseim számoltak be. Én nem kaptam el, legalábbis nem tudok róla, de sajnos tágabb családomban történt haláleset a Covid következményeként. Tudatosan figyelek az óvintézkedésre is, nem okoz gondot például a maszk viselése. Egyébként asztmás vagyok, emiatt is fontos, hogy még jobban vigyázzak az egészségemre. A szakmám miatt tudok szelektálni a járvánnyal kapcsolatos hírek között. Meggyőztek a megbízható forrásból érkező információk, melyek a tünetek súlyosságáról, és az esetleges szövődményekről számoltak be.”

Tóth Levente, a Gárdonyi Géza Színház színművésze: „A legfőbb indokom az volt, hogy külföldre szerettünk volna utazni, de az első két oltásomat nem fogadták el. Az utazás elmaradt, viszont úgy döntöttem, ettől függetlenül harmadjára is beoltatom magam, mert ezt szükségesnek látom a mostani helyzetben. Nem az összeesküvés-elméletekben hiszek, hanem a tudományban. Van krónikus betegségem, és bár kifejezetten igyekszem odafigyelni az egészségemre, vitaminokat szedek, figyelek a táplálkozásra, tudatos életmódot folytatok, mégis szükségét érzem a vakcinának. Nem tudhatom, a fertőzés milyen tünetekkel, esetleg szövődménnyel járna az én esetemben. Ráadásul a szakmámban nem igazán engedhetem meg a hiányzást.„

Dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektorhelyettese: „Több oka is volt annak, hogy kértem a harmadik oltást. Egyrészt a munkámból kifolyólag sokat vagyok emberek között, folyamatosan találkozom hallgatókkal. Másrészt hiszek a tudományban, bízom az orvosokban. Ha nem is tudom kivédeni a betegséget, de az oltásnak köszönhetően elkerülhető a súlyos szövődmények kialakulása. A harmadik oka pedig az, hogy sajnos volt a családban haláleset akkor, amikor még nem volt vakcina, így ez is motivált arra, hogy mindent megtegyek a megelőzésért, és a kockázatok csökkentéséért. A második oltás után másfél napig voltam lázas, de a harmadik után már nem tapasztaltam mellékhatást.”

Szél Anikó, a Babszem Jankó Gyermekszínház színművésze: „Nálunk a harmadik oltás felvétele családi döntés volt. Úgy gondoljuk, ez a védekezés leghatékonyabb módja. Fontos szempont volt még az is, hogy szeretünk utazni. Ráadásul a munkám során sok emberrel találkozom. Én átestem a betegségen egy évvel ezelőtt, viszonylag enyhébb tünetekkel. Ám nem tudhatom, mit okozna egy következő fertőzés, ha oltatlan lennék. Nem látok más megoldást a koronavírus terjedésének megfékezésére, mint a védőoltást. Biztatom is az ismerőseimet arra, hogy éljenek vele, bár elfogadom, hogy ez mindenkinek a saját döntése.”