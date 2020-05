Hevesben 77 százalékkal esett a buszok utasforgalma a koronavírus miatt

A koronavírus járvány az utazási szokásokra is rányomta a bélyegét, az utas és autóforgalom is lényegesen lecsökkent a kijárási korlátozások időszakában.

A kormány március 28-tól kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére. A lakóhelyet csak munkavégzés és alapvető szükségletek céljból lehetett elhagyni, és ez meg is látszott a forgalmon. A Volánbusz Zrt. járatain és a MÁV Zrt vonatain is jóval kevesebben utaztak az elmúlt időszakban, de a fizetős útszakaszokon áthaladók száma is megcsappant.

Milliárdos a kiesés

A Volánbusz Zrt-nek hatalmas kiesést jelentett a koronavírus-járvány, de a védekezésre szánt összeg is száz milliós. Dávid Ilona, a közlekedési társaság elnöke elmondta, hogy mintegy százhetvenezer szájmaszkot, valamint 775 ezer kesztyűt osztottak ki kollégáik között, és több mint 80 ezer liternyi fertőtlenítőszert használtak fel, ami néhány százmillió forintnyi többletköltséget jelent a társaságnak. Viszont az utasforgalom csökkenése milliárdos hiányt jelent. A kijárási korlátozások miatt az utasaik nyolcvan százalékát elveszítették.

Portálunk megkeresésére a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóság azt a tájékoztatást adta, hogy a társaság utasforgalma a rendkívüli helyzet miatt mintegy 77 százalékkal esett vissza Heves megyében. Az értékesített menetjegyek idén áprilisban 88, míg a bérletek száma 75 százalékkal csökkentek a 2019-es áprilisi adatokhoz viszonyítva.

A Volánbusz a járvány időszakára több intézkedést is hozott, március 25-től csak mobiltelefon applikáció segítségével lehetett menetjegyet vásárolni a járatokra, és csak a hátsó ajtókon lehhett felszállni Május 11-től ez a szabály megváltozott, Budapestet és Pest megyét nem érintő járatokon ismét kötelező az első ajtót használi felszálláskor, és buszokon kötelező a szájmaszk használata is és hétköznapokon továbbra is tanszünetes menetrend szerint járnak a buszok.

A MÁV Zrt.-nél is hasonlóan alakultak a számok az elmúlt időszakban. A kommunikációs igazgatóság Heves megyei adatokkal nem tudott szolgálni, de azt elmondták, hogy a vasút teljes üzemszerűséggel működik, a járványhelyzet okozta változásokhoz alkalmazkodva március 30-a óta tanszüneti menetrend szerint járnak a vonatok. A járvány miatt országos szinten az utasforgalom nyolcvan százalékkal, az InterCity utasforgalom pedig kilencven százalékkal csökkent.

– Kétszer szálltam helyijáratos buszra, amióta bevezették a korlátozásokat. Előtte napi szinten buszoztam, mindenhová azzal jártam. Azóta viszont már bérletem sincs, és csak akkor használom – kizárólag maszkban – a helyijáratot, ha a város másik végében van dolgom. Legutóbb örömmel tapasztaltam azt, hogy minden utas hordott maszkot. Ezenkívül többnyire a párommal együtt autóval, vagy gyalog közlekedünk. Ez utóbbi így a nyár közeledtével pont ideális, hiszen ki ne szeretne a jó időben, friss levegőn sétálgatni, és szerencsére csak húsz-harminc percre van a belváros gyalogosan. A nyáron szerintem már bérletet sem veszek, ha tehetem megoldom gyalogosan a közlekedést. Ősszel pedig valószínű már újra buszra szállok – fogalmazott az Egerben élő Kitti.

Az M3-ason se jár annyi autó

De nem csak a tömegközlekedést választók száma csökkent, már márciustól kevesebben ülnek autóba is, legalábbis a fizetős útszakaszokat kevesebbet használják.

– A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) díjköteles gyorsforgalmi- és főutakra telepített portálkamerái az e-matrica rendszerben közlekedő személygépjárművek esetében 54 százalékkal kevesebb járműáthaladást rögzítettek idén április 1-je és 30-a között. Az e-útdíj rendszert használó tehergépjárművek forgalmában pedig 21 százalékos volt a visszaesés a múlt év áprilisához képest – mutat rá a NÚSZ Zrt. Üzleti Intelligencia Osztályának elemzése.

Március egészében közel 30 százalékkal esett vissza az e-matrica rendszerbe tartozó személygépjárművek forgalma a NÚSZ Zrt. adatai szerint. Korábbi megkeresésünkre az M3-asról és annak Heves megyei szakaszán áthaladó forgalomról is nyújtottak tájékoztatást. 2019 márciusában 4 millió 694 ezer 684 áthaladást láttak, míg 2020 márciusában ez a szám jelentősen kevesebb, mindössze 3 millió 516 ezer 733 volt. Ez 25 százalékos forgalomcsökkenést jelent idén márciusban a tavalyi év harmadik hónapjának adataihoz viszonyítva az M3 autópályán.

A sztráda Heves megyei szakaszán 2019 márciusában 1 millió 667 ezer 230, míg 2020 márciusában 1 millió 153 ezer 8 járműáthaladást érzékeltek a NÚSZ Zrt. fix kamerái, ami idén márciusban harminc százalékos forgalomcsökkenést jelent tavaly márciushoz képest.

A taxisok még várják a turistákat

Molnár Csaba, a City Taxi Eger elnöke elmondta, május 27-én nyit ki több szálloda és hotel, így akkor számítanak nagyobb forgalomra is.

– Várjuk nagyon a hétvégét, azokat az időpontokat, amikor megtelik újra a város, a szállodák, a fizető vendégszobák turistával. Amikor kinyitnak újra a pincék a Szépasszonyvölgyben – közölte. Hozzátette, úgy véli a pünkösdi hétvégén elindul majd mindenki. Korábban elmondta, az elmúlt időszakban a fuvarok mennyisége 25-30 százalékára esett vissza. A sofőrök minden fuvar után fertőtlenítenek, ott van náluk a maszk, a gumikesztyű, a fertőtlenítő, a kéztörlő, valamint a szellőztetésről is gondoskodnak.