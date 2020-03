Hevesben csak két helyen állhatnak meg a Magyarországon átutazók

Megállapodott Magyarország és Szlovákia az ingázó munkavállalók határátlépéséről.

Az új koronavírus terjedése miatt az elmúlt napokban számos korlátozó intézkedést vezetett be Magyarország és a környező országok is. Miután határainkat a külföldi személyforgalom elől lezárták, a hegyeshalmi átkelőnél óriási torlódás alakult ki. Ezt feloldandó, folyamatos kormányzati és rendészeti egyeztetés zajlott a környező országokkal, így március 18-án este meg tudták indítani a Szerbiába, Romániába, Bulgáriába tartó tranzit átmenő- és a személyforgalmat.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtöki Kormányinfón beszámolt arról, hogy hazánk humanitárius korridort biztosít a román és bolgár állampolgárok számára, de csak akkor, ha beengedik őket a román határon. A kabinet döntése alapján a humanitárius korridor este kilenc és reggel 5 között fog működni. Megfelelő garanciát kaptunk erre, így a kabinet meglépte az átengedést – tette hozzá. A korridor egyébként az M3-as autópályán Heves megyén is „áthalad”.

Fontos, hogy a korridort használók nem állhatnak meg akármelyik benzinkútnál, és ők is matricát kapnak a járművükre, amelyen látható, hogy mely kúton állhatnak meg, illetve ez azt is jelzi, hogy ők csak átutaznak az országon. Heves megyében Kálnál, a Rekettyés pihenőhely benzinkútját vehetik igénybe a korridoron haladók, továbbá Hatvannál, a kerekharaszti pihenőhelynél is nyitott benzinkút áll rendelkezésre.

Az ukrán hatóságoktól is érkezett segítségkérés a Nyugat-Európából hazatérni kívánó állampolgáraik ügyében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebook-oldalán. Mint írta: az elmúlt órában telefonon egyeztetett Dmitro Kuleba külügyminiszter kollégával. Abban maradtak, hogy mindaddig, amíg ők beengedik Ukrajnába a saját állampolgáraikat, addig Hegyeshalomnál használhatják az este 9-től reggel 5-ig kijelölt tranzitidőszakokat, tette hozzá.

Az új koronavírus miatti veszélyhelyzetben aktuálisan üzemelő határátkelőhelyek listája és a tranzitútvonalak, a tranzitforgalomnak nyitott benzinkutakkal: