Hevesben is egyre többen építkeznek falun

Nem omlott össze, csak megváltozott a telekpiac – ezt írja az Otthon Centrum friss kutatásában. Megnéztük, hogy néz ki mindez Heves megyében.

Az Otthon Centrum kimutatása szerint az adásvételi mutatók alig maradnak el az egy évvel korábbi értékektől, viszont az adásvételek földrajzi megoszlása változott. Az ingatlanpiac váratlanul jó ütésállóságát mutatja, hogy a kijárási korlátozások okozta sokkhatást követően kezd visszatérni az élet az iparágba.

A lakáspiacon például az ügyfelek aktivitása szinte már a tavalyival azonos, ámbátor az adásvételek száma még elmaradt az ilyenkor szokásos nyár eleji pezsgéstől. A vírus miatt az építési telkek piacán is látványosan lassult a forgalom, mára azonban alig marad el a tavalyitól.

Megkérdeztük a témában az Ingatlannet szakértőjét. Jámbor Gabriella tartalommenedzser az árakról is közölt megyei információkat. Ebből kiderül, hogy a járvány előtt, januárban átlagosan 1963 forintot kértek a telkekért négyzetméterenként.

Februárban csökkenés mutatkozott, márciusban ez a szám 1400 forint körül mozgott, míg áprilisban nagy ugrás következett: több mint 3400 forintot kértek egy négyzetméternyi házhelyért. Májusra némileg konszolidálódott a helyzet, az említett átlagár 2800 forint alá süllyedt.

A noszvaji polgármester, Szabó Péter elmondta, az elmúlt egy hónapban jelentősen megnövekedtek a telekeladások úgy, hogy az ár nem csökkent.

– Ez főképpen a Kenderföldi és a Kerekdomb lakóparkot érinti. E helyeken minden ingatlan gazdára talált. Mintegy hetven beépítetlen házhely akad a községben, de jellemzően csak ezek egy része eladó. A megnövekedett igényhez több tényező járult hozzá. Többek közt az, hogy a járvány a vidéki életmódot jóval kevésbé érintette. Családi házban élni, és otthonról dolgozni jó kombináció, s ennek terjedése előnyös Noszvaj számára – magyarázta. Sikeres a Lélegezz fel kampányuk is. Már húszezer megtekintés felett jár a videójuk, mellyel Noszvajra csábítják a turistákat, és ez letelepedni vágyókat is hozott.

– Noszvaj családbarát jellegének erősítése is fontos. Jelenleg is zajlik az óvodabővítési beruházásunk a Magyar falu programban, melynek köszönhetően egy csoportszobával bővül az intézmény. Az iskola tornatermét tavaly mintegy 60 millió forintból megújítottuk. A gyermekes családokat modern környezetben tudjuk fogadni. A Csoknoszvaj.hu oldalon úgy fogalmaztam, az otthon kiválasztása nagy felelősség, mert meghatározza további életminőségünket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ház megléte önmagában csupán egy szükséglet, de ha mindaz egy számunkra élhető helyen van, akkor az egy életformát is biztosít. Noszvaj telkei nem csupán a lakhatás alapját, de egy jó életstílus lehetőségét is magukban hordozzák. Ez a településünk esszenciája – tette hozzá.