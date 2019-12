Hevesben modern, családbarát helyen örülhetnek a szülők az új jövevénynek

– A Családbarát Szülészet című pályázati program első körében közel 213 millió forint állami támogatást kapott a Markhot Ferenc kórház a szülészetének felújítására – közölte a Heollal Szegedi Erzsébet sajtóreferens. ­Hozzátette: a már zajló beruházás során várhatóan 2020 elejére megújul ez a részleg. Kicserélik a belső nyílászárókat, a burkolatokat, s a szülőegység a modern orvosszakmai, orvostechnológiai és műszaki követelményeknek megfelelő lesz. A folyosó elejére új tolóajtó kerül, s a szülésnél jelen lévő apáknak öltözőket alakítanak ki. A szülőegység középfolyosós rendszere marad, ebből nyílik öt egy és egy két férőhelyes szülőszoba, egy vajúdó, önálló vizesblokkokkal, valamint a szülőszobákba új szülőágyakat raknak. A második körben a kórház 79 millió forintot nyert az osztály kórtermeinek a rekonstrukciójára, s az intézmény további 40 millió forintot tesz a fejlesztéshez.

– A gyöngyösi Bugát Pál Kórház több mint 53 millió forinthoz jutott a program által – adta hírül T. Bokros Mária sajtóreferens. Ismertette: a kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán harminc aktív ágy található. A részleg 2015 óta a kórház újonnan épült épületszárnya második emeletén működik, kiváló infrastrukturális feltételek mellett. A szülőszoba és az újszülöttosztály viszont a kórház régi épületében helyezkedik el, de közvetlen kapcsolatban van a fekvőbetegosztállyal. A szülőszobának nyolc ágya van.

Weisz Péter főigazgató kijelentette, az elnyert összegből szeretnék azt elérni, hogy a szülőszobai traktus a tárgyi feltételek biztosításával felzárkózzon az osztály színvonalához. A klimatizált ­egyedi fürdőszobával ellátott apás rooming-in szobás osztály mellé egy modern szülőszobát alakítanak ki.

Az együtt szülés optimális feltételeinek, az alternatív szülési lehetőségek – kádban szülés és vajúdás, a sétálva vajúdás, a szülőágyon vagy szülőszéken szülés – biztosításához, az apák megfelelő elhelyezésének megteremtéséhez kívánják az elnyert összeget felhasználni. Ezért alternatív szüléskísérésre alkalmas szülőhelyiséget – szülőkáddal, hőfokszabályozós csappal –, az apa, illetve ­szüléskísérő számára öltözőt, zuhanyzót alakítanak ki. A projekt keretében az osztály dolgozói képzésekben vesznek részt, melyek célja a szülés minél jobb kísérése, segítése. Kialakítanak és megfelelő tárgyi eszközökkel látják el azt a helyiséget, melyet az anya és a családcsoportok, vagy a szoptatást segítők, a szülésfelkészítő tanfolyamot látogatók is igénybe tudnak venni.

Foglalkoztatnának egy állandó pszichológust, aki naponta találkozna a várandós anyukákkal, gyermekágyasaikkal, részt venne a szülésfelkészítő, az egyedi és csoportos, szülőnő és szülő párok részére tartandó tanfolyamon. A hazabocsátás után pedig telefonos tanácsadást végezne, közreműködne a segítségre szorulók kiszűrésében a szülés előtt, s a korai gyermekágyban. Az eszközbeszerzéseket jövő év elején indítják, a felújítást 2020 december végéig valósítanák meg. A képzéseket jövő évben kezdik és folyamatosan ütemezik.

Hatvan: cél a bababarát szülészet

A Bababarát Szülészet minősítést szeretnék elérni a kö­zeljövőben a hatvani egészségügyi intézményben – közölte a Hírlappal Zelnik Krisztina, az Albert Schweitzer Kórház irodavezetője. A cím eléréséhez egyébként külön képzéseken készülhetnek fel a szülészet-nőgyógyászati és a csecsemő-­gyermekgyógyászati osztály dolgozói. A gyermekágyas részleg működése a közeljövőben megújul, új csecsemőtáplálási protokollt vezetnek be. A felkészítő tananyaguk is megújul, s a szakdolgozók személyes tanácsadást is adnak szülés után az anyáknak a gyermekágyas tartózkodás ideje alatt. Tervezik a csecsemőtáplálási protokoll elkészítését is. Eszközöket is beszereznek: szobabútorokat, újszülöttellátási és szoptatást támogató eszközöket, s felújítják a gyermekágyas részlegen a vizesblokkot.