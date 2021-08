Hevesben sem olcsó mulatság a tanévkezdés, de csökkenhet a teher

Hamarosan kezdődik a tanév, a diákok nem sokáig élvezik már a szünidőt. A nagyobb áruházak javában hirdetik a tanszervásárt. Egy hónappal az iskola megkezdése előtt megnéztük a kínálatot.

Sok mindenbe beleszólhat még a koronavírus negyedik hulláma, ha eléri hazánkat is. Az előző tanévhez hasonlóan a következőben is előfordulhat, hogy távolléti oktatást vezetnek be, de ez a bizonytalanság úgy tűnik, nincs hatással a tanszervásárlási kedvre. Az árak változóak, egy elsős kisdiák iskolakezdése akár százezer forintba is kerülhet, mire a szülők mindent beszereznek. Egy-egy akció elcsípésével ezek a kiadások csökkenthetőek.

Frankné Andrási Beáta, az egyik belvárosi papír-írószer vezetője érdeklődésünkre elmondta, augusztus elején a legkisebbeknek vásárolnak a szülők, hiszen a leendő elsősök még izgatottak az előttük álló tanév miatt. Rájuk az újdonság erejével hatnak az iskolakezdéshez szükséges kellékek.

– A hátizsákokat gyakran az óvodásballagáskor megveszik a leendő diákoknak, mert azontúl, hogy szép ajándék, a gyermek már látja is, hogy mivel jár majd szeptembertől iskolába. A tanszereket is hamar beszerzik nekik. Ám minél nagyobb egy gyermek, annál később vásárolnak be. Szeptemberben még megugrik a forgalom, amikor az első napokban a tanárok pontosan elmondják, hogy egy-egy órára milyen eszközökre, füzetekre lesz szükség – fogalmazott a vásárlási szokásokról az üzletvezető.

Elmondta, hogy az alapfelszerelések árai nem nagyon változtak a tavalyihoz képest. Inkább az importból származó cikkek lettek drágábbak, de azok sem jelentősen. A gyártók minden évben újabb dolgokkal rukkolnak elő, s azokért kérnek némileg több pénzt. A táskák esetében is van kisebb változás, de itt is leginkább a külföldön gyártott hátizsákokra jellemző a drágulás. A fiúk körében a sportos, a táj- és városképes, autómárkás füzetek és táskák a kelendőbbek. A lányok pedig például a csillámos, neon színű változatok között válogatnak.