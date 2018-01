Hevesi népbál: 100 forintra rúg a bevétel

Voltak sokan, kik e tánczvigadalom kimenetelétől féltek, azt hitték, hogy az ifjú nemzedék majd egymás fejét megtapogatja.

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar ­kapni mai kedves lapforgatónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGER. POLITIKAI S VEGYES TARTALMU HETILAP, MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 1867. MÁJUS 2.

Levelezés. Heves, april 29.

Az april 28-ra jelzett hevesi népbál csak ugyan megtartatott. Voltak sokan, kik e tánczvigadalom kimenetelétől féltek, azt hitték, hogy az ifjú nemzedék majd egymás fejét megtapogatja, ha vajjon kemény-e vagy lágy? mások azt hitték, hogy miután a nép a keleti virágnyelvet nem igen ismeri, s udvarolni Józsa Gyuri módjaként szeret, kitételeiben s viseletében megfeledkezhetik az illedelem szabályairól. Hála Istennek! a sejtelmek nem valósultak; a nép minden tekintetben jól viselte magát…, de nem is csoda, mert a gardedámok a népbálból sem hiányoztak, s lépten nyomon figyelemmel kisérték kedves leányaikat. A bál délután négy órakor vette kezdetét, s tartott kivilágos kivirradtig; a lassu és fris magyar egymást szakadatlanul követte, a ki tánczolni birt, tánczolhatott kimerülésig, sőt tánczolt az is, ki nem akart, a nők leskelődtek, s ha észrevették, hogy valaki tétlenül áll, az a tánczot ki nem kerülhette; az iskolaigazgatóról már csak nem lehet mondani, hogy könnyü Katót tánczra vinni, mert biz az nem akarta, mégis bizony az sem kiméltetett meg. – Történt egy kis szerencsétlenség is; daczára annak, hogy öt akó bor állott az inni akarók részére készen, estve tiz órakor már csepp sem volt, de nem is csoda, mert a gardedámok, sem thea, sem kávé nem lévén, bort kávéztak – a kontya azonban egynek sem állott félre, mert a hevesi bor konty alá való. – A báli bevétel 100 forintra rug, mindenesetre tekintélyes összeg. Körülbelül ötszázan voltak jelen – untig elég – a teremben valóságos gőzfürdő volt, az esbouqé-illatot cylinderszámra lehetett szedni. – A polgári bál május 5-én, a nobel bál pedig május 14-én lesz. A sorsjegyek már mind elkeltek, ezentúl csak agióval kaphatók; – de nem is csoda, mert annyi becses kisorsolandó tárgy van, hogy talán miden harmadik szám nyerő lesz. Ne gondolja ám senki, hogy holmi fogpiszkálóval fog kielégittetni, oh nem! e becses czikkből egy példány sincs. Meghaladják a kétszázat; mert nem csak azok adnak, a kiktől kérünk, hanem azok is, a kiktől nem kérünk, akiknek adományaik épen ezért igen becsesek.

Diogenes.

HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYLET ÉRTESITŐJE (HEVESI GAZDA). 1889. AUGUSZTUS HÓ.

Patkolási tanfolyam.

Patkolási tanfolyamot szándékozik a nagyméltóságu földmivelési miniszterium létesiteni e tél folyamán Gyöngyösön, ha elegendő résztvevő jelentkezik. A tanfolyam nem csak ingyenes, sőt a résztvevők mindannyiszor napi dijban (helybeliek 30 kr, vidékiek 50 kr) részesülnek s megtérittetik nekik az oda és visszautazásra a vasut esetleg a kocsi fuvardij is (kilométer pénz). – Legalább 20 egyénnek kell jelentkezni, s 40-nél több fel nem vétetik. A tanfolyam a tél folyamán minden vasárnap tartatik, hol elméleti s gyakorlat oktatásban részesülnek. – Jelentkezhet minden kovács és kovács legény, akár uraságnál szolgál, akár községi vagy magán iparosnál dolgozik.

Jelentkezéseket elfogad a titkári hivatal október 15 ig. – a felvétel jelentkezés sorrendjében történik, s erre szükséges a szolgálati adó, az iparos, vagy községi bizonyitvány. Várjuk a jelentkezéseket.

MÁTRA. POLITIKAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. 1881. DECZEMBER 20.

A szerencsétlen szerencse.

Az öreg Rozál nini (helybeli matróna) legszenvedélyesebb lutri nénike minden rendü és rangu lutri nénikék közt. A világért el nem mulasztana egy huzást s a számokat mutyiba álmodják a szomszéd asszonyával. Hol Rozál néni álmodik, hol a szomszéd asszonyka álmodik, de kettejük közül mindig számokkal álmodik az egyikök. És a jó Rozál néni husz álló esztendő óta nem nyert egy megvakult garast sem. Az elmult héten a szomszéd asszonykát küldte a lutris boltba a pénzzel és a számok közül kettő szerencsésen ki is jött. De a szomszéd asszonyka nem adta ám vissza a lottó czédulát, váltig azt erősitette, hogy a számokat ő álmodta, ő is rakta meg, Rozál néni „csak” a pénzecskét adta hozzá. Erre Rozál néni se holt s eleven nem lett s a két mutyiba álmodó asszonyka keményen hajba kapott egymással. Azután osztán mind a két jó nénike el akar szaladni a járásbirósághoz: ez döntsön benne, kié a nyeremény? Azé-e, a ki álmodta, vagy azé, a ki a pénzecskét adta? Igy busit birót még az álom is.