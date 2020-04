Hevesvezekényen is gondoskodtak az emberek biztonságáról a veszélyhelyzetben

A polgárőrség is segít kezelni a helyzetet a településen.

A vírus okozta veszélyhelyzet következtében a képviselő-testület arról döntött, hogy nem zár be az óvoda, hanem ügyeletet tart. Az iskolás gyermekek ez idő alatt nem járnak Hevesre iskolába, s azoknak a szülőknek, akik igénylik, azoknak gyermekfelügyeletet biztosítottak a közösségi házban. Mindemellett megoldották a fiatalok napi étkezését is – tájékoztatott Fenyves László polgármester.

– Első lépésként az önkormányzat közösségi oldalán hirdettük meg a rendkívüli intézkedéssel kapcsolatos teendőket, elvárásokat. A későbbiekben pedig osztottunk szórólapokat, amelyeknek segítségével először a fontos tennivalókról, valamint az orvosi és önkormányzat elérhetőségekről tájékoztattuk a lakosságot. A következő szórólapozás alkalmával felhívtuk az idősek figyelmét arra, hogy ha lehet, tartózkodjanak otthon, valamit reggel kilenc és tizenkét óra között menjenek bevásárolni – fogalmazott a község első embere. Hozzátette, eleinte nem ment minden zökkenőmentesen, hiszen ez az időpont nem igazán felelt meg a helybelieknek, nem találták azt praktikusnak. A polgárőrség segítségével azonban megoldották a helyzetet.

Fenyves László arról is szólt, hogy természetesen a hivatal is felajánlotta az időseknek a támogatását. Szükség esetén a közmunkásokkal segítenek a bevásárlásban, gyógyszerek felíratásában, vagy azok kiváltásában. Mindamellett naponta huszonegy helybeli részére biztosítottak kedvező áron ebédet, az Egy falat esély nevű alapítványtól pedig százan kapnak ingyenesen ételt. A faluvezető hangsúlyozta, az önkormányzat bankszámlaszámot hozott létre a koronavírus károsultjainak megsegítésére. Ehhez bárki hozzájárulhat.

– Arról kérdeztük továbbá a hevesvezekényi fiatalokat, hogy szeretnének-e besegíteni szükség esetén a munkába. Szerencsére már többen is jelentkeztek – jegyezte meg.

A polgármester arról is szólt, hogy minden önkormányzati dolgozó és közmunkás kapott maszkot és kesztyűt. Ezeket igény szerint pótolják. Körülbelül két hónapra elegendő fertőtlenítőszerrel rendelkeznek, és a buszmegállók, az üzletek környékének s esetlegesen a lakásoknak a fertőtlenítésére is megfelelően felkészültek. Ha pedig helybeliek részéről maszkot igényel valaki, akkor tudnak neki biztosítani. Végül Fenyves László megjegyezte, állandó kapcsolatban vannak a kiskörei rendőrkapitánysággal, és a Heveshez tartozó kiskörei rendőrőrssel is, így probléma esetén könnyen együtt tudunk működni.