Hiába a gyérítés, rengeteg a szúnyog a Tisza-tónál

Szúnyoginvázióval küzdenek a Tisza-tónál. Kiskörén már a Belügyminisztériumhoz fordultak segítségért.

A tározó menti települések egyre nagyobb látogatottságnak örvendenek, a fejlesztések még vonzóbbá tették e helyeket a turizmus szempontjából is. Mint megírtuk, legutóbb Tiszanánán adták át ünnepélyesen a megújult strandot. A szúnyogártalom kezelése kulcsfontosságú, hiszen nem mindegy, hogy a látogatók milyen minőségben tölthetik el szabadidejüket.

Fejes Lőrinc szakaszmérnök szerint a korábbi árhullámok – főként a májusi –, a Kisköre alatti folyószakaszon a hullámtéren lévő mélyedéseket, a kubikgödröket megtöltötték vízzel. A kialakult pangó vizek pedig alkalmas élőhelyek a szúnyogoknak. Folyamatos az utánpótlás, hiszen a felmelegedés is kedvez a szaporulatnak.

– Óriási vízfelület veszi körül a településünket, emellett az esőzések, korábbi árvíz miatt is sok olyan terület van, mely kedvez a szúnyoglárvák kifejlődésének – kezdte Magyar Csilla. A kiskörei polgármester beszámolt róla, az elmúlt időszakban egyre csak romlott a helyzet, hiszen az időjárás megfelelő feltételeket biztosít a szúnyog-utánpótlásnak.

Máshol is tapasztalják a problémát Sarudon és Kiskörén is egyre színvonalasabb szolgáltatások kínálkoznak a turisták számára. Sarudon ezért is örülnek a viszonylag sűrűn végzett szúnyoggyérítésnek, melyet a katasztrófavédelem koordinál. Tilcsik István polgármester hasonlóképpen látja a helyzetet, ahogy Kiskörén tapasztalják. Szavai szerint is valóban hatásosak a ködös permetezések, azonban nem jelentenek hosszabb távon megoldást. – Pár napig érezhető, hogy nincs annyi szúnyog, ám rövidesen kezdődik minden elölről, s újra nagyon sok van – fogalmazott. Úgy tudja, az üdülőterületen tartózkodók sokat panaszkodnak a csípős rovarok miatt. Mostanában az esős idő is nehezítette a helyzetet, sok pangóvíz alakult ki emiatt is.

Mint mondta, hiába van kéthetente földi gyérítés, az autóról kibocsátott ködösítő permet hatékonyságát a kijuttatás utáni harmadik napon már nem lehet érzékelni. Felidézte ugyanakkor, hogy a tavaly engedélyezett légi irtás egy-két hétig tapasztalhatóan jobb körülményeket biztosított.

Szeretnék, ha erre most is sor kerülhetne, éppen ezért fordult a faluvezető a Belügyminisztériumhoz segítségért, mivel az önkormányzatnak nincs saját forrása a szúnyogok elleni harcra. Fontosnak véli azonban a helyzet kezelését, hiszen a beavatkozás az itt élők és az ide látogatók életminőségét is javítaná.

Megkeresésére az illetékes BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyújtott tájékoztatást. Eszerint Kiskörén júniusban háromszor történt földi kémiai gyérítés, s ez országos viszonylatban kiemelkedőnek számít. Mint írták, szakértőik mindig visszaigazolták e kezelések hatékonyságát, ám sajnálatos tény, hogy a szúnyogok utánpótlása folyamatos, emiatt sok helyen néhány napon belül kialakulhat újabb ártalom.

Arról is tájékoztatták, a Nemzeti Népegészségügyi Központ ideiglenes felhasználási engedélyt adott kétféle rovarirtó koncentrátum légi úton történő kijuttatására. Amennyiben indokolt, eseti alkalmazással így megtörténhet a szer alkalmazása. Rámutattak azonban, hogy a légi kezelések hatékonysága csökken hőség idején, így a katasztrófavédelem megbízásából a következő napokban kizárólag földi gyérítések történnek majd.

Kezdőképünk archív fotó: Márkus Attila/Heves Megyei Hírlap