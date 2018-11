Hiába próbálkoznak a csalók Aldebrőn, a polgárőrök résen vannak

Pályázati ­zárókonferencián hirdették ki az elmúlt héten Budapesten, az ­Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi), hogy „a helyi polgárőrség és önkormányzat együttműködése” témában ­Aldebrő lett a győztes. Az első ­díjjal 1,2 millió forint járt, de az érintettek úgy vélik: az önkormányzat és a polgárőrség által bevezetett „jó gyakorlat” az igazi érték.

A kiemelkedő sikerről a település polgárőr-egyesületének vezetőjét, Fükő Lászlót kérdeztük arról, miből tevődik össze a munkájuk és mi a sikerük záloga. Szerinte a látható polgárőrség az, amivel elérték eredményeiket, amelyekre büszkék lehetnek.

– A mi falunk egy sváb község, itt nyitva lehet hagyni még a kaput nap közben. Ám minket is elértek például az utazó bűnözők, az ügyeskedők, a trükkös csalók. Most például megjelentek újra a gázos szélhámosok. Úgy jelentkeznek be, mint akik a gázművektől jöttek és leveszik az idős embereket 16-tól 36 ezer forintig terjedő összeggel. Azért nehéz fellépni ellenük, mert nem egy bandáról van szó, a hamisított papírokat egymás között terítik, cserélgetik. A szomszédos Borsod megyében vannak olyan települések, ahol nyolc-tíz páros is van, akik átjárnak Hevesbe – ecsetelte a legfrissebb tapasztalatokat a polgárőrvezető.

– A látható polgárőrség azt is jelenti, hogy elindulunk és megyünk körbe az orvosasszisztenssel, ilyen módon besegítünk a házi betegellátásba is. Nálunk és Tófaluban nincs még atrocitás, de más helyeken már előfordult – mondta Fükő László.

Szavai szerint szerződésben állnak a katasztrófavédelemmel és a gondozási központtal is. A polgárőrségnek ma már a karitatív tevékenységben is egyre nagyobb a szerepe. Az egyesületi vezető úgy vélte, az pedig természetes, hogy a rendőrséggel is nagyon jó a kapcsolatuk.

– Nálunk szerencsére van mezőőrség is, amit akkor is megtartott a polgármesteri hivatal, amikor pénzszűkében voltak. Sokat számít, hogy van két ember – Macz Péter, Gyetvai Árpád –, aki hivatásszerűen bármikor fel tud mellettünk sorakozni. Na és persze vannak vadőrök is. Aldebrőn mindenki részt vesz a polgárőri munkában a Szomszédok Egymásért Mozgalom keretében. Ez egy olyan mozgalom, ami nálunk működik is.

Az ifjúságot igyekeznek megnyerni A település polgármestere, Wingendorf János szerint meghatározó szerepe van a polgárőrségnek a falu életében. A helyi szervezet a rendszerváltással egy időben alakult több mint száz fővel. A település lélekszáma is fogy, ki is öregedtek, most negyven fő körüli a létszámuk. Ezért is az ifjúság felé nyitottak. Van hat vagy hét ifjú polgárőr már. A végzős nyolcadikosok körében folyamatosan verbuválják a fiatalokat. – A környéken nálunk a legjobb a bűnügyi statisztika, nincsenek nagy bűncselekmények. Amik a statisztikában szerepelnek inkább közúti balesetek, vagy szabálysértések. Megvettük a takarékszövetkezet épületét és a belső felújításokat elvégeztük. A beköltözés megkezdődhet. A régi helyiségben csak egy melegedő volt, itt kulturáltabbak lesznek a körülmények. Van WC, kézmosó és kulturált helyiség, ahol átmelegedhetnek. Sok mindenben, például rendezvények biztosításában segítenek, maradéktalanul elégedett vagyok a tevékenységükkel – mondta Wingendorf János.

