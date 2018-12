Hiábavaló a feszült készülődés, ha végül elvész az ünnep lényege

Hetekkel azelőtt, hogy az adventi időszak elkezdődik már mindenszentek idején sem ritka, hogy a boltok, kirakatok, reklámok a decemberi ünnepek üzeneteit kezdik ontani. Vajon hogyan tudjuk a ránk erőltetett nyomasztó tempót lelassítani? – tettük fel a kérdést lapunk mentálhigiénés szakemberének.

Mesés adventi hétvégét kínálnak a hotelek, az üzletek polcai roskadásig telnek ajándékoknak való termékekkel, fényfüzérekkel és karácsonyi lakásdíszekkel. A fényárban úszó települések pedig adventi vásárokkal készülnek, ahol számos kézműves termék lel gazdára. A reklámok a karácsonyi jótettekről és az ajándékozásról szólnak. Ám a karácsonyt megelőző négyhetes időszak sokkal inkább kell, hogy szeretteink körében az örömteli és meghitt készülődés, várakozás jegyében teljen, hívja fel a figyelmet a lapunk által megkérdezett egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember. Szalay Tünde azt fejtegeti, hogy a hirtelen ránk zúduló karácsonyi dömping, az elkésettséget sugallja, mintha elmulasztottunk volna valamit, holott az ünnepre való finom ráhangolódásnak megvan a maga lelki szerepe.

– Ez a sürgetettség megzavarja a természetes rendjét a felkészülésnek, türelmetlenné, feszültté tehet, konfliktusokat szül, ami elűzi a szeretetteli légkörét az adventnek, vagy épp az ünnep fényét oltja el a lelkünkben.

Hozzáteszi, hogy a gyerekek számára különösen fontosak azok az emlékezetes szertartások, szokások, ahogyan évről évre átélik a felkészülést.

– Megtapasztalják, hogy a kívánságaikra várniuk kell és szerencsés esetben a család készülődésében, a titkos meglepetések izgalmában közelednek az év legszebb ünnepi estéje felé. Fontos, hogy megtanulják, az ünnep nem csak a szépséges díszekben, a finom ételekben, a különleges ajándékokban, hanem az érzéseinkben, a szívünkben rejlik – húzza alá a szakember.

Tanácsa szerint, amennyire csak lehetséges, őrizzük meg a lélekjelenlétünket a kereskedelem diktálta sürgető ostromban, hiszen hiábavaló a feszültség, a kifáradás, ha kioltja végül a lényeget.

– Igyekezzünk békével, lassan készülődni, nem túlvállalni, nem halogatni, jólesően tervezgetni és olyan adventet teremteni, amelyben ha az ünnepre már csak rágondolunk is elmosolyodunk.

Megkérdeztük: Ön mivel készül az adventi időszakban, hogyan várja az ünnepet?

Dubeczné Schmetz Erzsébet, Abasár: – Maximum egy gyertyát gyújtok, de most is rohanok. Nincs időm készülni, folyamatos műszakban dolgozom. Természetesen várom a karácsonyt, mert akkor kicsit megpihenünk a családdal, mert ők is állandóan rohannak. Ez a pár nap alkalmat ad arra, hogy jobban figyeljünk egymásra. Jelképes ajándékokkal készülünk.

Banka Istvánné, Gyöngyös: – Korábban sokkal jobban készültünk az ünnepekre, mindig együtt töltöttük a szentestét a családdal. Ma már itthon sem leszek az adventkor, mert Egerbe utazom kezelésekre és pihenni. Karácsonykor a fiamék családjával ünneplek. Az unokák nagyok már, így pénzt adok és abból azt vesznek, amit akarnak.

Sándorné Deme Henrietta, Ludas: – Az adventi készülődéskor nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományokra. A karácsony ne arról szóljon, hogy minél több ajándékkal rakjuk tele a fa alját. Óvónőként is azt vallom, hogy a drága, felesleges játékok helyett, hasznos ajándékokkal lepjük meg szeretteinket s a hetek alatt lélekben is készüljünk az ünnepekre.

