Hiánycikk a maszk, de hamarosan pótolják

Csütörtökön megyénk több gyógyszertárában, munkaruházati üzletében érdeklődtünk, kapható-e orvosi, illetve munkavédelmi maszk.

Szinte mindenhonnan azt a választ kaptuk, bár kifogytak a készletből, de az utánrendelést feladták, s várják, hogy megérkezzen az áru. Azt tanácsolták, érdeklődjünk mindennap, bármikor megjöhet az utánpótlás. Ezt hallottuk az egri Zalár patikában, az Agria Parkban lévő Alma, a gyöngyösi Benu, az egri Isteni gondviselés nevű gyógyszertárban, a Kelemen Munkaruházati Szaküzletben. Egy másik boltban azt is elmondták, a napokban több vevő is tucatjával vásárolt a termékből.

Körülnéztünk pár forgalmasabb élelmiszerüzletben is, az egri Lidlben, az Agria Park kis Tescójában, a Sas úti Sparban. Azt tapasztaltuk, hogy megélénkült a tartós élelmiszerek iránti kereslet. A kosarak megteltek liszttel, étolajjal, száraztésztával, konzervekkel. Azt is elmondták e helyeken: az árukészletük elegendő az igények kielégítésére.

Az egyik egri vevő úgy fogalmazott, ő nem bízza a véletlenre a családja sorsát. – Három gyerekem van, két unokám. Mivel napok óta a koronavírus terjedéséről szólnak a hírek, nem árt felkészülni bármilyen forgatókönyvre. Nem felhalmozni szeretnék, csupán némi biztonságos tartalékot képezni – tudatta.

Egy középkorú férfit is megszólaltattunk. Ő a felesége kérésére indult el egy nem tervezett nagyobb bevásárlásra. – Az internetről tájékozódott az asszony, hogy mit érdemes beszerezni nagyobb tételben. Ezen a listán liszt, étolaj, cukor, konzervek, tartós tej is szerepel, de vennem kell kekszet, sót, gyufát, babot, sárgaborsót, kávét és csokoládét is – sorolta. – Biztos, ami biztos, két karton vizet is bedobok. Már csak a puskapor hiányzik a listáról – jegyezte meg nevetve.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tegnapi tájékoztatóján azt közölte, hogy egymillió-kétszázezer szájmaszk rendelkezésre áll, ezeknek a gyógyszertárakba eljuttatását már el is kezdték. Emellett még napi 25 ezer maszkot készítenek. Pánikra tehát nincs ok!