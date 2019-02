Hitelt törlesztettek a Heves megyei honatyák

Ingatlant vásároltak és adtak el, autót nem cseréltek tavaly a Heves megyei képviselők.

Dömötör Csaba (Fidesz-KDNP), a Miniszterelnöki Kabinetiroda gyöngyösi születésű államtitkára és családja Vácon rendelkezik egy 64 négyzetméteres lakással, valamint egy frissen vásárolt, 939 négyzetméteres telekkel. Eladta viszont budapesti lakását. Megszűnt tízmilliós hitele, megtakarítása 1,8 millióról jelentősen nőtt, bankban 9,7 millió forintot tart, egyéb követelései pedig 17,5 millióra rúgnak. Továbbra is egy Ford Mondeót lízingel. Képviselői jövedelme 891 ezer forint havonta, államtitkári fizetése 1,296 millió forint. Lakás bérbeadásából már nincs jövedelme, kap viszont juttatásként lakásbérletet.

Horváth Lászlónak (Fidesz-KDNP) egri háza, két brennbergbányai telke, kéthektáros siroki és egyhektáros kisfüzesi szántója van. Tavaly megvált a harmadik, házat is tartalmazó brennbergbányai ingatlanától. Míg tavalyelőtt még nem volt megtakarítása, de volt hétmillió forintos hitele, addig tavaly készpénzállománya 21 millió forintra gyarapodott, tartozása 6,5 millió forintra csökkent. Megvolt VW Passatja és Nissan Qashqai autója. Képviselőként havi 1,336 millió forintot kapott.

Korózs Lajos (MSZP) vagyonnyilatkozatában egri lakásról, sarudi üdülőről számolt be, valamint arról, hogy megörökölte andornaktályai szülői házának kéthatod részét, az ingatlan eladás alatt van. Továbbra is Renault­ Latitude autóval jár, magánnyugdíjpénztári megtakarítása 140 ezer forinttal 9,361 millió forintra csökkent. Képviselőként 1,544 millió forint jár neki.

Mirkóczki Ádám (Jobbik) Feldebrőn házzal és telekkel, valamint egy építési telekkel rendelkezik, de tavaly augusztusban vásárolt családjával együtt egy 75 négyzetméteres lakást is. A VW Sharan autólízingből a hátra lévő 750 ezer forint megszűnt, de megmaradt 2 millió forintos személyi hitele. Lakáshitel-tartozása 9 millió forintról 5,8+13,5 millió forintra nőtt. Megtakarítása nincs, képviselői jövedelme 1,514 millió forint volt.

Nyitrai Zsolt (Fidesz-KDNP) továbbra is andornaktályai telekkel és présházzal, egri lakással rendelkezik, valamint egy Kia Cee’d autója van a szolgálati Skoda Superben túl. Régiséggyűjteménye egy Magyar Érdemrend Szent Koronával Ékesített Nagykeresztjének Csillagjával bővült. Államkötvényben­ továbbra is egymillió forintot tartott, készpénze 7,5 millióról 11,5 millióra nőtt, míg banki megtakarítása 4,125 millióról 9,2 millió forintra gyarapodott. Miniszterelnöki megbízottként 1,296 millió, képviselőként 1,247 millió forint jövedelme volt havonta.

Sneider Tamásnak (Jobbik) megmaradtak aldebrői ingatlanjai, háza, gazdasági épülete, beépítetlen területei, gyümölcsöse, összesen nyolc darab, valamint 6000 négyzetméteres tófalui szántója. Lakáshitele kétmillióról 1,55 millióra csökkent, és félmillió forinttal hárommillióra apasztotta tartozását magánszemélyekkel szemben. Fiat Puntója és MTZ traktorja továbbra is szolgált, s megvolt részesedése a MagasMátra Bt.-ben. Az országgyűlés alelnökeként 1,782 millió forint volt a fizetése.

Szabó Zsolt (Fidesz-KDNP) haszonélvezője maradt egy hatvani háznak, gyöngyöstarjáni ­ingatlanjait 194-ről 211 hektárra bővítette, s megtartotta 13 hektár gyöngyöspatai, 38 hektár szuhai birtokát, s hat hektáros hatvani tanyáját. Ford Mondeójával jár. Pénzintézeti tartozását 14 millióról 9 millióra csökkentette, ezzel párhuzamosan megtakarításai is estek. Értékpapírban 1,277 milliót, kincstárjegyben 14 millió forintot tartott továbbra is, ám készpénzállománya 5 millióról 4,1 millióra csökkent, s bankban is csak 1,39 milliót tartott a korábbi 7,5 millióval szemben. Őstermelői jövedelme tavaly az előző évi duplája volt, 11 millió forint, földbérletért 1,08 milliót szedett be. Négy cégben volt érdekeltsége, az Exact-Cont Kft.-ből 4,4 millió forintot vett ki osztalékként.