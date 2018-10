Jómagam bekentem fokhagymapéppel minden nyílászárót. Igaz, ez is büdös, de mintha megtorpantak volna a tolakodók.

Lehet bármilyen aranyló az ősz, két élőlény garantáltan belerondít az idillbe: az egér és a poloska. Nem őszinte ember az, aki tagadja, hogy találkozott már e két faj támasztotta kihívásokkal. Aki falun él, ilyentájt sorban áll a rágcsálóirtó szerekért a gazdaboltban. Tudja, hogy a felásott kertekben már nem talál több élelmet az egér, s a hideg elől is menekül. Kapóra jön az állatkának a közeli melléképület, de szívfájdalom nélkül futkos a védett teraszokon is. Aki lábas jószágot tart, s takarmányt is tárol a portáján, nem lepődik meg, ha egy-egy nagyobb patkánnyal néz farkasszemet etetéskor.

A városi ember abban az illúzióban ringatja magát, hogy az ő környezetében ilyen élősködők sosem bukkannak fel. Dehogynem! Az irtással foglalkozó vállalkozók órákig tudnának erről mesélni. Ám van az emberiségnek ennél is nagyobb, tipikusan őszi ellensége, a mindenféle színben felbukkanó, ám ugyanazt a bűzt és hangot kibocsátó poloska.

Ezerszer elmondták már, hogy az invazív – feltartóztathatatlanul terjedő – fajok nem ártanak az embernek, csak elviselhetetlenül gusztustalan a létezésük. A baj akkor válik kezelhetetlenné, ha tömegesen telepszenek meg otthonaink zugaiban áttelelésre készülve. Velük szemben is fel kell venni a kesztyűt. Jómagam bekentem fokhagymapéppel minden nyílászárót. Igaz, ez is büdös, de mintha megtorpantak volna a tolakodók. Most várunk.