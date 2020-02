Horváth László: Zéró toleranciát kell hirdetni az iskolai erőszakkal szemben

A kormánynak zéró toleranciát kell érvényesítenie az iskolai erőszakkal szemben – jelentette ki Horváth László hétfőn.

Nem mondhatunk le arról, hogy egy gyermeknek legyen joga oda járni iskolába, ahová született, s legyen joga a szülőtelepülésén alapvető élményeket, kötődéseket szerezni, s megkötni a barátságokat. Ezért javaslatokat teszek a kormányzatnak – jelentette ki Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott hétfőn a városban tartott sajtótájékoztatón.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a látogatásuk egyik célja a tantestülettel való beszélgetés, állapotfelmérés volt.

– Ők is azt sérelmezik a bírósági döntésben, hogy hol jelenik meg a szülő felelőssége, míg a másik oldalon az érintett intézményrendszer felelősségét megállapította a bíróság. Nem egy pénzbeli kifizetést akarunk megspórolni, akár nagyobb értékében is készek vagyunk oktatás terén az érintettek kompenzációjára, de ennek a hasznosulását is szeretnénk biztosítva látni – közölte.

Megjegyezte, az oktatási kormányzat számára a hasonló helyzetben lévő településeken a felzárkóztatás érdekében erős intézkedéscsomagot készítenek elő. Figyelemmel követik, hogy a tankerületek hogyan módosítják a beiskolázási körzethatárokat, ezt évente felülvizsgálják.

Megemlítette, hogy az intézményeknek értékelniük kell az esélyegyenlőségi, esélyteremtési terveiket három évente, az oktatási hivatal szakmai műhelysorozatot biztosít a pedagógiai szakmai munka megsegítésére. Hangsúlyozta, a kormány álláspontja világos: meg kell védeni a munkájukat ellátó pedagógusokat. Megfontolandónak nevezte, hogy ahol az iskolában előfordul pedagógusokkal szembeni erőszak, ott iskolarendészetet állítsanak fel.

Horváth László kijelentette: a kormánynak zéró toleranciát kell érvényesítenie az iskolai erőszakkal szemben. Főleg a tanárok bántalmazása ellen kell fellépni. A honatya javaslatot tesz arra, hogy a visszaeső diákokat ki kell emelni a közösségből, s a szülők felelősségét is vizsgálni kell. Az erőszak kivezetése az iskolából az első lépés afelé, hogy megállítsák azt a folyamatot, amelynek Gyöngyöspata a negatív példája.