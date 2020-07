Hőség és zápor is várható hétvégén Heves megyében

Több megyére is riasztás adtak ki a hőség illetve a viharok miatt.

Változatos időre számíthatunk a hétvégén. Szombaton a délelőtti órákban 26 fok körüli hőmérséklet lesz várható, ám délutánra a hőmérő akár 32-33 fokot is mutathat majd. Fontos, hogy hőségriasztást adtak több megyére, mint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyére is.

Emellett az elsőfokú veszélyjelzés figyelmeztet minket, hogy csaknem az ország egész területén, így Heves megyében is zivatarok alakulhatnak ki, heves villámlással, szélerősödéssel, helyenként pedig akár jégesővel. A lehűlés vasárnap is folytatódik. Marad az esős, szeles idő. A hőmérséklet maximuma 22-23 fok között alakul, de a legalacsonyabb éjszakai adat akár 11 fok is lehet térségünkben az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. Zivatarokkal kapcsolatban veszélyjelzés azonban már csak Békés és Hajdú-Bihar megyét érinti.

Ajánlóképünk illusztáció: Heves Megyei Hírlap/Berán Dániel