Hőségben megtelnek a Tisza-tavi strandok

Járványügyi szakemberek szerint a koronavírus terjedése szempontjából kisebb veszéllyel jár a szabad vízi fürdőzés, mintha az épített strandokon mártózunk meg. Megyénkben a Tisza-tó számos lehetőséget kínál a csobbanásra, sőt a ­nyári kikapcsolódás más formáira is.

A térségben a legtöbb lehetőséget ­kínálja a nyári kikapcsolódásra a sarudi Élményfalu, aminek természetesen része a strand is. Kücsön Gyula, a létesítmény vezetője szerint jöttek volna fürödni szép számmal az emberek, ezért is nyitottak ki június elején. Ugyanakkor az időjárás a nyár korábbi részében nem kedvezett nekik, mert összesen jó ha tíz nap volt napsütéses, harminc viszont „mocsaras” a sok csapadék miatt. A strand most már több mint ötszáz méteres feltöltött partszakasszal bír, hatezer köbméternél több homokot használtak fel a feltöl­téshez.

– Érkeznek a fürdőzők szép időben, ha kevesebben is, mint tavaly. Úgy tapasztaljuk, hogy a vendégszerkezet is átalakult, háromnegyedük a családdal érkezik – mondta a létesítményegyüttes vezetője. Számos olyan lehetőséget felsorolt, melyet az Élményfalu nyújt az itt időzőknek. Megemlítette például, hogy a strandon három gyermeköblöt is kialakítottak, itt található egyebek között Közép-Európa legnagyobb vízi játszótere, s az ország legjelentősebb szabadtéri trambulinparkja, valamint a Tisza-tó egyetlen kötélpályarendszere. A kutyabarátoknak ebstrandot is működtetnek, ami szintén egyre kedveltebb.

Kérdésünkre a szakember elmondta, hogy a tó körül megépült kerékpárút pozitív hatása is érződik már. Nagyságrendekkel több a bicikliző turista, mint korábban. A túrázóknak pedig egyéb szolgáltatásokra is szükségük van. Ezért is üzemeltetnek kölcsönzőt és gyorsszervizt is.

Dinnyésháton is folyamatosak a fejlesztések – tudtuk meg dr. Tóth Józseftől, Tiszanána polgármesterétől. Annak ellenére, hogy jelenleg is folynak beruházások a strand és a kikötő területén, igyekeznek úgy megoldani, hogy közben lehessen fürdőzni. Szavai szerint az övék a legkisebb strand a Tisza-tó megyénkbeli részén, mégis nagy népszerűségnek örvend. Idén pedig soha nem látott forgalmat tapasztaltak. Azt igazolja mindez, hogy az emberek újra felfedezték a belföldi turizmust, nem indulnak el bizonytalan célpontok felé.

– Mi is azt tapasztaltuk, hogy megugrott a kerékpáros-forgalom, s a kirándulók itt esznek, isznak. Az üdülő területén is forgalomnövekedés érzékelhető, és sok a családos horgász is – mondta kérdésünkre a polgármester.

A poroszlói strand az egyetlen, ami a Tisza-tónál ingyenesen látogatható, ezt a tényt büszkén hangsúlyozta ­Görbe Károly. A turisztikai szakember a négy szolgáltatást – strand, Tavirózsa Kemping, Delfin kikötő, Tavirózsa Étterem – is magába foglaló, hat hektáron elhelyezkedő komplexum vezetőjeként úgy látja: igen jó az idei forgalom. Több mint két évtizede tölti be a pozícióját, így össze tudja vetni az idei tendenciákat a korábbi tapasztalataival. Úgy véli, hogy a szezon végén nem lesz okuk panaszra.

Magyar Csilla, Kisköre polgármestere korábban azt nyilatkozta, július elsejétől várják a vendégeket a strandon. Az időpont azonban csúszik. Most a város alpolgármesterét, Holló Gyulát értük el, aki megerősítette, a beruházás késése miatt az idei szezonban már nem nyitnak ki.