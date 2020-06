Hosszú idő után elkezdődhet a Lőrinci főterén álló templom felújítása

Pénz híján egyelőre nem az egész épületet teszik rendbe, csak a tornyot és az első homlokzatot.

Az elmúlt években szinte teljesen átalakult és megújult városközpontban mostanra csupán egy-két épület maradt, amelyek az önkormányzat vezetése szerint nem illenek bele az összképbe. Állaguknál fogva néhány kereskedelmi egység, valamint a templom árnyalják az egyébként impozáns látványt, mégpedig nem kedvező módon. Ezek közül főként a templom meghatározó, mivel a település távolabbi pontjairól is ezt látják leginkább a helyiek, valamint a távolabbról érkezők.

Az egyházi és a világi vezetők is tudják, hogy a csaknem háromszáz éves épületet belül és főleg kívül régóta fel kellene újítani, ám erre eddig mégsem került sor. Pálinkás Péter alpolgármester, aki az egyik motorja a fejlesztéseknek, azt mondja, legalább tíz éve már, hogy – még Rados László akkori plébános idejében – elkészült az első tanulmányterv a renoválásra, de az építési engedélyeket azóta többször meg kellett hosszabbítani. A mostani dokumentumok határideje öt esztendő múlva jár le, s ha addig nem végeznek a munkálatokkal, az egész eljárást elölről kell kezdeni.

A szándék ellenére a költségek – amelyek az egész ingatlankülsőt tekintve a becslések szerint 150-200 millió forintot tennének ki – nem állnak rendelkezésre. Az önkormányzat tavaly 30 milliót adott a feladatra, s ebből az összegből megtörtént az állapotfelmérés, a falkutatás, a leltár és számos más, ilyenkor szokásos feladat, ami hat és fél millióba került. A megmaradó 23 és fél millióhoz a Váci Egyházmegye további 15 milliót adott, a napokban pedig a püspökség döntött az első ütem pályázatának kiírásáról is. A várható pénzből felújíthatják a fő homlokzatot – a bejárat kivételével –, a tornyot, valamint a torony tetején lévő sisakot is, ám a további munkálatokra egyelőre nincs keret. Az most már biztosnak tűnik, hogy a július végén esedékes Szent Anna-búcsúra körbeállványozhatják az épületrészt, az augusztusban kezdődő rekonstrukcióval pedig adventre végezhetnek, de a további lépéseket senki sem merné megjósolni. A határidő lejárta miatt jó lenne, ha mihamarabb meglenne a teljes összeg, különben még nagyon sokáig lehangoló látványt nyújtana a megújult Szabadság tér kellős közepén magasodó épület.

Pálinkás Péter beszámolt arról is, hogy a már említett munkálatokkal egy időben rendbe teszik a harangszerkezetet és a toronyórát is. Utóbbi feladatok költségét a Barotai Endre hajdani plébános által létrehozott egyházi alapítvány tőkéjéből, valamint adományokból finanszírozzák.