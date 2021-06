Hosszú időn át szervezték, de újra lesz Kaláka fesztivál Egerben

Tavaly sajnálatos módon elmaradt, idén viszont visszatér Egerbe a Kaláka Fesztivál. Ez lesz sorban a negyvenegyedik.

A legutóbbi fesztiválhelyszín népszerűségén felbátorodva és a közönség visszajelzéseire reagálva a 41. Kaláka Fesztivált is az Érsekkertben tartják, mégpedig június 24-e és 27-e között. Csütörtökön, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban tartott sajtótájékoztatón ismerkedhettünk meg a részletekkel.

– A negyvenegyes szám önmagában tükrözi a nívót, a minőséget, a tartalmat, és azt a színvonalat, melyet ez a fesztivál képvisel – mondta Mirkóczki Ádám polgármester. Hozzátette, ínséges időszakot hagyunk magunk mögött, a zene és az irodalom pedig lehetőséget nyújt arra, hogy kiszakadjunk a nehézségek világából.

– Ilyen hosszan még nem szerveztünk fesztivált – jegyezte Gryllus Dániel, a Kaláka együttes alapítótagja, a fesztivál művészeti vezetője utalva arra, hogy tavaly nem tarthatták meg e jeles eseményt. Hozzáfűzte, Eger már tíz éve ad otthont a Kalákának a nyár elején. Hangsúlyozta, idén minden szabályt betartanak és betartatnak.

Szabó Attila, a fesztivál fellépője, a Csík zenekar tagja felidézte első koncertélményét, mely hat évesen érte, s ez pont egy Kaláka koncert volt. Mint mondta, most a családjával lép majd fel, de csatlakozik hozzájuk Vecsei H. Miklós színész, és Karácsony János, az LGT zenésze is.

– Ez a kooprodukció speciálisan erre az alkalomra készített műsor lesz – emelte ki.

A pandémia hosszú csendre ítélte a szórakoztatóipart, így arról érdeklődtünk a művészeknél, hogy élték meg, hogy nem koncertezhettek, s be kellett zárkózni. Szabó Attila elmondta, a Csík zenekarnak mindig van egy évzáró nagy koncertje, utána három-négy hónapos szünetet iktatnak be, hogy újrakezdjék március, április környékén.

– Tavaly pontosan akkor állt le az ország, s vele együtt a szakma is. Nyáron volt pár koncert, de akkor is sok volt a bizonytalanság. Előfordult, hogy csak egy-két nappal korábban mondták le a rendezvényt. Ősszel pedig visszatért a lezárás, így gyakorlatilag másfél év után most kezdjük újra a koncertezést – taglalta. Elmondta, a pandémia alatt műhelymunkába kezdtek. Készült lemeze a Csík zenekarnak és a Szabó családnak is, a zenész például az otthonában kialakított ministúdióban dolgozott.

– Az online térben is játszottunk, de rettenetesen furcsa volt a színpadon meghajolni a közönség tapsa, hozzáadott energiája nélkül. Ez nem ugyanaz a koncertélmény – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy izgatottan, izgalommal várja a Kaláka fesztivált, s a soron következő eseményeket.

Gryllus Dániel realistaként elfogadta a járványhelyzetet, szavai szerint azt tette, amit lehetett, amit engedtek a művészeknek.

– Az ötvenedik évfordulónk alkalmával rengeteget jártuk az országot, a világot, még egy picit jól is esett a pihenő. Játszottunk néhány online koncertet, voltak benne új élmények, de most már unom ezt a virtuális teret – vallotta be.