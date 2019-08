Hosszú sorok álltak a híres sós rétesért a felsőtárkányi rétesfesztiválon

Nagyszerű hangulatban telt az immár tizenhetedik alkalommal megrendezett rétesfesztivál. A híres tárkányi sós túrós rétesből, illetve az egyéb ízesítésű finomságokból rekord közeli mennyiség fogyott. A kísérő programok között pedig ott találtuk a gyümölcsöt népszerűsítő Európai Friss Kaland programot.

A rétesfesztivál az egyik legtöbb vendéget vonzó rendezvény a településen. Az idén már a tizenhetediket tartották a Felsőtárkányba kilátogatók megelégedésére. A főszervező Búzás Eszter a Heolnak örömmel újságolta, hogy az első napon az időjárás kegyes volt hozzájuk, egy rövid ideig esett az eső, de a vendégek esernyővel türelmesen kivárták a végét. A rétessátorban nagyüzem volt. Több mint nyolcezer darab elfogyott, ami rekord közeli, mert az első napon ilyen sok sosem fogyott.

A szervező szerint a nyugdíjasklub tagjai hősiesen állták a sarat. A tábori kemencében az almás rétes sült, technikai okokból, a túrósok pedig a sátor alatt hat sütőben, amiből egy légkeveréses, a többi elektromos kemence volt.

– A kulturális programok közül nehéz megmondani melyiknek volt a legnagyobb sikere, hiszen az emberek különböző ízléssel érkeznek. A Kurul dobosokat tudnám kiemelni, de ők is egy bizonyos réteget szólítanak meg. A New Level Empire is nagyon jó hangulatot teremtett. De a nóta show-t se lehet kihagyni, hiszen ők is tömegeket vonzanak. A többi fellépőt is sorolhatom, mert mindegyikük szenzációs jó műsorral lépett fel – mondta Búzás Eszter.

A nyugdíjasklub tagjai alaposan kitettek magukért a rétesek készítésekor. Özv. Szántósi Ráfaelné, Marika néni elárulta azt is, miként készül a híres tárkányi sós túrós rétes (keretes cikkünk).

– Az anyósomtól tanultam, még húsz éves koromban, vagyis hatvan évvel ezelőtt. Ez pedig már a 17. rétes fesztivál. Amikor a férjem meghalt, meg az anyósom, akkor nem voltam itt, a többin mindegyiken. Szűcs Klári, aki idősebb itt még tőlem, tehát majdnem rangidős vagyok. A fesztiválra egyre többen jönnek, nem is tudjuk jóformán kielégíteni az igényeket – mondta Marika néni.

Szemerei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Heves megyei elnöke az Európai Friss Kaland tizedik állomásának kialakításánál intézkedett épp, amikor ott jártunk. Azt mondta, hogy Heves megyében korábban a pásztorvölgyi iskolában volt már egy kitelepülés.

– A 6 és 14 év közötti életkorú gyerekeknek a gyümölcsfogyasztást népszerűsítjük. A WHO ajánlása szerint körülbelül napi 400 gramm gyümölcs fogyasztására van szükség. Magyarország az uniós országok közül sajnos a vége felé kullog, napi 260 grammnyi mennyiséggel. Ezért tartotta nagyon fontosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy fölvállalja a gyümölcsfogyasztás népszerűsítését. Az is célunk még, hogy a helyben lévő gyümölcsöket próbáljuk kóstoltatni, hogy az utaztatás hatalmas nagy ökológiai lábnyoma ne maradjon rajta. A negyven kilométeres körzeten belül termesztett gyümölcsöket próbáljuk a gyermekekkel itt megismertetni – fogalmazott a megyei elnök.

Az Európai Bizottság 160-180 millió eurót különített el a gyümölcsfogyasztást népszerűsítő programra. A sikeres pályázat tette lehetővé az országjáró turnét – tudtuk meg. Ennek részeként 15 megyében tűnik fel a Frutti és Vegi, a két kabala figura. A program egyébként 2018 és 2020 között tart.

– A felsőtárkányi önkormányzat keresett meg bennünket, azzal a kéréssel, hogy szeretnék a rétesnap keretein belül ezt a programot, mert már találkoztak más megyében ezzel az interaktív foglalkozással. Nem kóstoltatásról van szó, hanem interaktív játékokba vonjuk be a gyerekeket – mondta.