Hulladékhegyeket sodort az ár, most összefogtak, hogy megtisztuljon a Tisza

A Tisza hulladékmentesítését tűzte ki célul a vízügyi, civil és vállalati összefogás. A rengeteg szennyezés felszámolására legalább négy hónapra van szükség.

A tavasszal levonult árvízzel minden korábbinál több uszadék s hulladék érkezett a Tiszán a kiskörei vízlépcsőhöz. Az uszadékmező 17 ezer négyzetméterre nőtt, a duzzasztómű előtt 3 métert is meghaladó vastagságú hordalék gyűlt össze. A sok-sok nem kívánatos anyag gondos eltávolítását a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság végzi. A partra kirakott rengeteg hulladék elhelyezéséhez, válogatásához bővíteni kell a rakodóteret. A szelektáláshoz és újrahasznosításhoz a PET Kupa civil környezetvédelmi program is hozzájárul, s egy világcég is támogatást nyújt. A hármas összefogással igyekeznek megtisztítani a turisztikai vonzerővel bíró részt. Munkatársaink a Tisza-tótól tudósítanak a helyzetről.

Az elmúlt hetek árhullámai után ismét rekordmennyiséget közelítő, uszadékfából és háztartási szemétből – főleg műanyagokból – álló szennyezés érkezett a kiskörei duzzasztóműhöz – számoltak be a hármas összefogás résztvevői keddi sajtótájékoztatón Kiskörén. Az uszadékmező felülete eléri a 17 ezer négyzetmétert, és közvetlenül a duzzasztómű előtt a vastagsága a három métert is ­meghaladja. Bár a hulladék kitermelése megkezdődött, az időjárási szélsőségek miatt egyre több szemétre számítanak a szakemberek. A helyzet hatékony kezelése érdekében a vízügyi, a civil és vállalati oldal is egyesítette erejét.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a rakodótér fejlesztését tervezi. A PET Kupa civil környezetvédelmi program pedig részt vesz a kitermelt szennyezés szelektálásában és újrahasznosításában. A The Coca-Cola Foundation, a cég globális alapítványa pedig a Hulladékmentes Tisza projekt keretében nyújt anyagi támogatást a helyzet felszámolására. A hármas összefogás a folyamatos védekezést, a kitermelt anyag jelentős mértékű újrahasznosítását és a folyó egyre nagyobb mértékű megtisztítását tűzi ki célul.

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője az infrastrukturális fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet. – A kiskörei vízlépcső felvízi oldalán az idén feltorlódott kommunális hulladékkal kevert uszadék mennyisége minden eddiginél nagyobb. A vízből kitermelt, és a partra kirakott rengeteg anyag elhelyezéséhez és válogatásához bővíteni szükséges a kiskörei téli kikötőben kialakított rakodóteret. A vízlépcsőnél megrekedt szilárd kommunális és szerves hulladék kitermelését az évek során bevált módszerrel, úszó-rakodó munkagéppel végzik. A megpakolt uszályt jégtörő hajó vontatja a téli kikötőbe. A tapasztalatok alapján a becsült felszíni uszadék kitermelése előreláthatólag legalább négy hónapot vesz igénybe – közölte Láng István.

A PET Kupa környezetvédelmi civil kezdeményezés az árvizekkel, főként az Ukrajnából és Romániából érkező szeméttől, elsősorban a PET-palackoktól mentesíti a Tiszát és annak árterét. A nyári, hajós versenyeken naponta kéttonnányi szemetet is összeszednek a résztvevők az újrahasznosított anyagokból készülő, úgynevezett pillepalack hajóik segítségével. Néhány hete megrendezték az első Tisza Tavi PET Kupát, ahol a résztvevők három tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az együttműködés most a kiskörei kitermeléssel folytatódik.

Hankó Gergely, a PET Kupa szakmai vezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője elmondta, a Tisza hazánk legnagyobb ­összefüggő ökológiai folyosója. A folyó évezredek óta meghatározza kultúránkat, életünket, s ezáltal kiemelt turisztikai célpont is.

– A PET Kupa célja, hogy megóvjuk hazánk egyik legnagyobb természeti erőforrását, s megelőzzük a jövőbeni szennyezéseket. Ezért pár éve szemléletformálásba is kezdtünk, s az említett hármas összefogással minden eddiginél több fölös anyagtól mentesítjük a folyót – jelentette ki Hankó Gergely.