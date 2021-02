Hullajtják agancsukat a gímszarvasok, de fontos tudni, hogy nem gyűjtheti bárki a trófeákat

Elkezdődött és a ­következő hetekben tart a gímbikák agancshullajtási időszaka. Fontos tudni, hogy a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezettől kell írásos engedély a gyűjtéshez. Aki úgy viszi haza a fejkoronát, hogy ilyennel nem rendelkezik, lopást követ el, aki pedig felvásárolja, orgazdává válik.

Az agancshullajtás időszakának megkezdésekor az Országos Magyar Vadászati Védegylet felhívást tett közzé – tudtuk meg Kovács István Jánostól. A vadászkamara Heves megyei szervezetének titkára felhívta a figyelmet arra, hogy a leírtak szerint nemcsak az illegális gyűjtés büntetendő, hanem a vad zavarásáért vadvédelmi bírság is kiszabható. Mi több, megvalósulhat a Büntető törvénykönyv szerinti – börtönnel is sújtható – állatkínzás is.

– A jelenleg hatályos, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996-os törvény szerint a hullajtott agancs a területen vadászatra jogosult szervezet tulajdona. Aki tehát az adott területen engedély nélkül agancsot gyűjt, az törvényt sért – mondta a megyei kamarai titkár.

A szakember szerint az erdőségekben nem egyszerű a tetten érés, de nem is az egy szál talált aganccsal hazafelé baktató turista jelenti a nagy problémát. Inkább azok a döntően erdőszéli településen élők, akik jövedelemszerzésként tucatszám keresik meg az elhullajtott „fejdíszt”. Tapasztalt illegális gyűjtőkről van szó, akik pontosan ismerik azokat a helyeket, ahol keresgélniük kell. Sokszor rá is erősítenek úgy, hogy meghajtják a vadat fiatal, ágas-bogas erdőrészeken, hogy ezzel is segítsék az elhullajtást.

A bikák ráadásul menekülés közben leverhetik az egyébként még levetésre nem érett agancsot, ami koponyasérüléshez, azaz az agancstőnek nevezett csontnyúlvány töréséhez is vezethet. Mindezen túl pedig a vadállomány zavarása miatt a télen nagyobb – akár több száz egyedből álló – csapatok menekülés közben gyakran keresztezik a közutakat, ami fokozott balesetveszélyhez vezethet.

A hullajtott agancsok felhasználása szerteágazó. Minőségtől függően késnyelek, agancsgombok, lámpacsillárok, agancsbútorok is készülhetnek a trófeákból. A feltételezett illegális gyűjtők igazoltatására, a gépjárműveik átvizsgálására, feltartóztatására az adott terület hivatásos vadásza, mint rendészeti szakszemélyzet jogosult, amíg a rendőrség ki nem érkezik a helyszínre. Szükség van tehát a tettenérésre. Ami pedig az elhullajtott agancs értékét illeti: kilogrammonként 2500 és 5000 forint között mozog minőségtől függően az átvételi ár.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a hullatott agancs azért is érték, mert – a pénzben kifejezett, vadgazdálkodási, illetve ennél is magasabb forgalmi értéke mellett – fontos információval bír a vadgazdálkodó számára az adott egyedre és az állományra vonatkozóan. Nem véletlen, hogy a gyűjtés kizárólag a vadászatra jogosult engedélyével végezhető. Aki ilyennel rendelkezik, keresés közben annak sem szabad hangoskodással zavarnia, meghajtania az állományt, hiszen ez az egyedek sérüléséhez vezet, szögezte le a szakember.