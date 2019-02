Hungarikummá tennék a feldebrői templomot

A templomot eddig is nagyon sok turista látogatta, de szeretnék, ha még többen keresnék fel az ezeréves építményt. Ez évtől új idegenvezető, Lénárt Gabriella várja az érdeklődőket.

A települési értéktár­bizottság az elsők között nyilvánította helyi értékké a falu műemlék templomát, altemplomát. A bizottság javasolta, hogy a történelmi nevezetesség szerepeljen a megyei értékek között is, valamint azt is szeretnék, ha a Hungarikumok Gyűjteményében is helyet kapna, hiszen olyan különleges műemlék templomról van szó, amely Európa-szerte páratlannak számít – tudtuk meg a helyi művelődésszervezőtől.

Vadásziné Varga Éva elmondta, a templom egyik különlegessége, hogy alaprajza szerint a keleti (bizánci) kereszténység centrális templomaira emlékeztet, melyekben azonban nincs altemplom. A templomot a XI. századi építése óta többször átépítették. Az első létesítmény négyzet alaprajzú, oldalán négy apszissal bővülő, hússzor húsz méteres, öthajós, centrális épület volt, keleti harmada alatt altemplom húzódott, mely csaknem teljes egészében megmaradt. Ma is a XI–XII. századi megjelenésében látható.

– Megragadó látvány fogadja a belépőt. A hosszú keskeny hajót zömök, erőteljes oszlopkötegek osztják ketté. Falait és boltozatait festmények díszítik, melyek még tovább fokozzák az altemplom és sírkamra látványának hatását. Itt vannak hazánk legépebben maradt Árpád-kori falfestményei. Kiemelkedő szépségű és hazánkban egyedülálló a Káin és Ábel áldozatát és a testvérgyilkosságot bemutató részlet – mondta a művelődésszervező.