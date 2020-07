Hűsítő víz nélkül kell elviselni a hőséget Hatvanban

A melegben sem üzemelnek a városi közterületi dísz- és ivókutak, de nem működik a főtéri szökőkút sem. Ennek is a járványhelyzet az oka.

Ha a településre vonatkoztatott jelzős szerkezeteket keressük, alighanem a legtöbb embernek a „virágos Hatvan” jut az eszébe, nem ok nélkül. A több évtizeden át csiszolt védjegyet napjainkban is polírozzák, amit egyebek mellett számos országos elismerés is alátámaszt.

Tény az is, hogy a „vizek városa” elnevezés ehhez képest túlzó lenne, de azért nincs okuk panaszra az itt élőknek. A termálvizes strandfürdő, az uszoda vagy éppen a bányatavak mellett számos köztéri szolgáltatás, illetve esztétikai élmény is az éltető elemre épül, hiszen egymagában a főtéren is szökőkút, csapok, díszkutak színesítik a kínálatot. Pontosabban: színesítették, hiszen utóbbiak mostanában nem üzemelnek. De vajon miért nem? – tettük fel a kérdést Schósz Gabriellának, a polgármesteri hivatal műszaki és városfejlesztési irodája vezetőjének.

– A Kossuth téri szökőkút a város egyik dísze, az ivókutak és a párakapu működtetése pedig nélkülözhetetlen a forró nyári napokon – helyeselt a szakember. – Ennek megfelelően az önkormányzat nagy gondot fordít ezek üzemelésére, amihez azonban elengedhetetlen, hogy a szabályoknak megfelelően, az egészségügyi előírásokat teljes mértékig szem előtt tartva működjenek. Munkatársaink már március elején elvégezték a vízmintavételt, de a megyei kormányhivatal Hatvani Járási Hivatalának népegészségügyi osztálya április eleji állásfoglalásában a járványhelyzet miatt nem javasolta a köztéri kutak megnyitását.

Schósz Gabriella azt is közölte, hogy a veszélyhelyzet feloldása után ismét elindították a szökőkút és az ivókutak megnyitásához szükséges folyamatokat. A kormányhivatal ugyanakkor a vízmintavétel ismétlését kérte, amire az elmúlt héten került sor a korábban megfelelő vízmintavételt produkáló kifolyók és a szökőkút esetében. Ennek eredményei a jövő hétre várhatók. Egyes ivókutak esetében fertőtlenítés szükséges, amit a napokban a vízmű helyi üzemegysége végez el.

– Ezt követően a jövő héten újabb mintavételezés lesz, és negatív eredmény esetén megnyithatók a kutak – nyomatékosította az irodavezető.