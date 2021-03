Húsvétkor sokan már szállodákban pihennének Heves megyében

Tízből kilencen terveznek vakációt a nyárra, ötödük már foglalt is – derül ki a Szállás.hu friss felméréséből. A válaszadók kétharmada csak belföldi úti célban gondolkodik. A Balaton térsége, Eger és környéke, az Őrség, a Mátra és a Tisza-tó is keresett célpontok.

Online felmérést végzett a Szállás.hu az utazni vágyók körében. Az eredmény szerint a többség tervez nyaralást, és már minden ötödik válaszadó le is foglalta szálláshelyét. A kétharmaduk csak belföldre utazna, míg az egyharmaduk hazai és külföldi üdülést egyaránt tervez. A vakációzástól ódzkodók leggyakrabban a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokra, magától a járványtól és így a megbetegedéstől való félelemre, az anyagi helyzetükre és egyéb okokra hivatkoznak.

Megkérdeztünk néhány Heves megyei szállásadót, mit tapasztalnak, mennyien érdeklődnek, foglalnak húsvétra, illetve a nyári főszezonra.

Hoffmann József, a Mátraházán található Hotel Residence Ózon Superior Conference & Wellness Hotel tulajdonosa a Heolnak elmondta, a szállodát felújítják, zárva vannak. Ám van más szállásadói érdekeltsége, s beszámolt annak a tapasztalatiról.

– Kőkemény érdeklődés látható a húsvétra, hetvenöt százalékos a telítettség – jelentette ki Hoffmann József. – Ha megnyithatunk, akkor akár telt házzal is működhetünk ebben az időszakban. A nyári főidényről hasonlókat tudok elmondani, ott is hetven százalék fölött jár az előfoglalási arány. Azt hangsúlyozni kell, ha be is indul az élet, s megfelelő lesz az átoltottság, akkor sem lesz ez az év olyan, mint két esztendeje. A gazdaság más szereplői is nehéz helyzetben vannak, időre van szükség a talpra álláshoz, de reménykedünk.

Harmati Judit, a Hotel Eger & Park igazgatója visszafogottabban nyilatkozott portálunknak. Ismeretei szerint óvatosak az emberek, ha foglalásokról van szó, mindenki a következő kormányzati döntésre, bejelentésre vár.

– Mielőtt nem hirdették ki a március 15-ig meghosszabbított rendet, addig élénkebb volt az érdeklődés – fogalmazott –, utána megtorpant, a pihenni vágyók jönnének, de bizonytalanok. Naponta egyre több levél érkezik a vendégektől. Sok kedvezményt biztosítunk, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ha felszabadulunk, sokan töltsék nálunk a szabadidejüket. Március 11-én nyitunk az üzleti utazók számára, s azért, hogy a munkatársaink lelki, mentális egészségét is fenntartsuk, bizakodunk.