Húszezer maszk érkezett Kínából Gyöngyösre

A szigor oldódása ellenére óvatosságra int a gyöngyösi városvezető.

– Várható, hogy az elkövetkezendő hetekben több cég is újra normál, vagy ahhoz hasonló munkarenddel fog működni. Az önkormányzatnak pedig kötelessége gondoskodni azokról a gyermekekről, akikről a szülők munkájuk miatt nem tudnak majd. Ezért kijelöltünk két ügyeletes intézményt, melyek a dobó úti bölcsőde és óvoda lesznek – mondta el a városházán, szerda délutáni sajtótájékoztatójában Hiesz György polgármester.

Ez azt jelenti, hogy harmincadikától kezdve minden nap reggel és este hat óra között fogadják majd a gyermekeket az intézményekben, akik teljes ellátásban részesülnek és legfeljebb öt fő lehet egy csoportban.

A polgármester elmondta azt is, hogy a kínai járvány idején Gyöngyös testvérvárosának, felajánlotta a segítségét, amit a milliós város vezetése akkor udvariasan visszautasított. Most viszont mintegy viszonzásul húszezer maszkot küldtek. – Ezekhez vásároltunk még tízezer darabot, s a jövőhét folyamán minden háztartásba eljuttatunk belőlük egy kísérőlevéllel egyetemben. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a szigor oldása ellenére viseljenek védőfelszerelést az utcákon, továbbra is csak fontos esetekben menjenek közösségbe. Továbbá arra is, hogy a két leginkább veszélyeztetett kategória, az idősek és a krónikus betegek védelmét nem szabad ezek után sem elhanyagolni – hangsúlyozta Hiesz György.

Egyúttal szólt arról is, hogy a csoportosulás és a bulik ideje még a szabályok esetleges enyhítése ellenére sem jött el.