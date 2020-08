Huszonnégy órás szolfézsoktatáson vettek részt a diákok Egerben

Az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazi különlegességnek adott otthont, ugyanis diákok kezdeményezésére 24 órán keresztül szolfézsoktatáson vettek részt, kedd délelőtt 11 órától szerda 11 óráig.

– Minden órában kezdődött egy-egy tanóra, melyet 15 perc szünet követett – számolt be a részletekről Osztermayerné Bóta Enikő szolfézstanár. Hozzátette, a program öt diák kezdeményezésére született, akik a koronavírus-járvány miatt csak online vettek órákat, és közülük ketten zeneművészeti iskolába mennek tovább, így többé nem tudtak volna együtt lenni. Ezért elhatározták, hogy megszervezik ezt a közös alkalmat.

Az órákon változatos programok voltak, a tanárnő régi növendékeket is meghívott, akikkel beszélgettek a zenei pályáról, de volt közös zenélés és éneklés is. – Reneszánsz és barokk táncokat is tanultunk, melyek közül többnek a zenéjét hangszeren is előadták. Zenei társasjátékokat is készítettek, ezzel színesítve a 24 órát. A legvégén már felváltva aludt az öt gyerek – mondta el a tanárnő.