Húzódjunk védett helyre, ha villámlik, ha közel a vihar!

Az időjárás szélsőségeit szinte napról napra érzékeljük, így utánanéztünk, milyen következményekkel jár, ha villámlik.

Villám csapott a házak közé Felnémeten, az Egri úton a minap. A helyszínre kiérkezett városi hivatásos tűzoltók szembesültek azzal, hogy több lakóépület áram nélkül maradt, feltehetően az elektromos vezetékek károsodása miatt. Az egység az áramszolgáltató szakembereit kérte a területre. Ez az eset adott apropót arra, hogy kikérjük a katasztrófa­védelem tanácsait, mit tehetünk akkor, ha villámlik. Nagy Csaba, megyei katasztrófavédelmi szóvivő foglalta össze a teendőket.

– Magyarországon elsősorban májustól augusztus végéig számíthatunk villámlással járó viharokra. Hazánkban évente húsz-negyven embert ér villámcsapás, ezek többsége szabad területen következik be – mondta.

Közölte, a villám a legkisebb ellenállású utat keresi, ezért az élő szervezetek magas víztartalmuk, alacsony villamos ellenállásuk miatt potenciális veszélynek vannak kitéve. Az emberi testet érő közvetlen villámcsapás élettani hatása a nagyfeszültség okozta sérülésekhez hasonlít.

– A villámáram a belépési és a kilépési ponton égési sérüléseket okozhat, az ereken és a perifériás idegrendszeren átáramol­va pedig tönkreteheti a mozgást irányító és az érzeteket továbbító idegkötegeket. Emiatt még a kisebb villámcsapás által okozott áramütés is azonnali szívleálláshoz, halálhoz vezethet. Abban az esetben van esély a túlélésre, ha az áram a testfelszínen folyt keresztül, de ilyenkor is felléphet bénulás, amnézia, görcsök, égés vagy szívkárosodás – részletezte.

Kifejtette, a villámcsapás közvetve arra is hatással van, aki csak a közelében tartózkodik. Egyrészt a villám árama a földet érés helyétől minden irányban szétterjed a talajban. A villámcsapás talppontjától számított nagyjából háromméteres körzet veszélyzónának minősül, mert a két lábfej között keletkező feszültségkülönbségnek szintén súlyos következményei lehetnek. A villám által keltett jelentős nagyságú elektromágneses erőtér önmagában is okozhat szívritmuszavarokat.

Akit villámcsapás ért, azt 24 órás megfigyelésre kórházba kell szállítani, még akkor is, ha látszólag nem is történt komolyabb sérülés.

A védekezésről is kérdeztük Nagy Csabát.

– Ha nagy villámlással járó vihar közeleg, vagy kap el minket, húzódjunk be valahová. A legjobb egy ház vagy egy üzlet. Ha gépkocsiban ülünk, az ablakokat zárjuk be, a fém részeket ne érintsük meg. Barlang, mélyedés akkor nyújthat védelmet, ha legalább másfél méter mély. Kerüljük a nedves talajt, azonnal hagyjuk el a vízfelületeket. Védekezhetünk úgy is, ha vastag szigetelőrétegre állunk. Nem ajánlott öreg, magányosan álló fa alatt táborozni, mert a lezuhanó ágak összezúzhatják a sátrat, és a villámcsapás veszélye is itt a legnagyobb – tanácsolja.

Ajánlóképünk illusztráció, fotó: Shutterstock